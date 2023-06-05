Лечит организм и освежает! Как приготовить компот из акации — полезный рецепт

Если ты любишь ароматы акации, сохранить их до зимы возможно! Речь идет совсем не о чае, а о компоте, который можно приготовить из соцветий акации на зиму. Такой напиток лечит организм, а еще он очень вкусный. Читай, как приготовить компот из акации.

Компот из акации: рецепт приготовления напитка на зиму

Напиток из акации является чудо-средством. Соцветия обладают лечебными свойствами — противовоспалительными, спазмолитическими и жаропонижающими. Компот из акации полезно употреблять тем, кто имеет проблемы с ЖКТ, воспаления в организме, остеохондроз и артриты. Но перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.

Приготовить полезный компот из акации очень просто. На него понадобится мало ингредиентов и совсем немного времени. Читай рецепт и готовь вкусные компоты на зиму. Пропорции рассчитаны на 3 л банку.

Понадобится

Соцветие акации — 5 шт.

Апельсин — четверть

Вода — 3 л

Сахар — 150 г

Лимонная кислота — 1 ч.л.

Мята

Как приготовить напиток из акации на зиму

Простерилизуй кипятком банки и крышки. Промой мяту и веточки акации. Выложи в банки по пять соцветий акации, нарезанный ломтиками апельсин, мяту, сахар и лимонную кислоту. Залей в банки кипяток доверху. Закрой крышками. Переверни их, укутай в плед. Через несколько часов банки можно ставить в прохладное место.

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