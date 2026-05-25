Квас из акации: как дома приготовить напиток, который будет вкуснее магазинного лимонада

Хочешь попробовать что-то действительно необычное из того, что растёт буквально рядом? Сделай квас из акации!
Это напиток, который легко готовится в домашних условиях, но вкус у него такой, что мало кто догадается, из чего он сделан.
Даём два рецепта: обычный (для брожения кваса понадобится время) и быстрый.
Как сделать квас из акации: быстрый рецепт
Итак, для кваса ты используешь не плоды, а именно соцветия, они дают аромат, который потом в готовом напитке превращается во что-то совсем другое, похожее на лимонад.
Готовится такой квас очень легко: обычно всё делают вечером, а уже на следующий день напиток можно разливать и оставлять дозревать.
Ингредиенты
- 1,5–2 л воды
- примерно 20–25 соцветий белой акации
- 1 стакан сахара
- чайная ложка лимонной кислоты с небольшой горкой
- чайная ложка сухих дрожжей без горки
- изюм — примерно 10–15 штук
Как приготовить
- Сначала цветы аккуратно промываешь и складываешь в банку.
- Потом добавляешь сахар, дрожжи, лимонную кислоту и изюм.
- Всё это заливаешь тёплой, но не горячей водой — примерно до половины банки.
- Смесь слегка перемешиваешь и накрываешь банку крышкой, но не плотно, чтобы напиток мог дышать. Во время настаивания цветы начинают подниматься вверх — это нормально.
- Через несколько часов напиток осторожно сливаешь, процеживаешь и ставишь в холодильник ещё на 1–2 суток.
За это время квас становится более насыщенным и приятным на вкус.
Квас из цветов акации: рецепт длительного созревания
Если хранить такой квас в действительно холодном месте, он может спокойно дожить до следующего сезона цветения акации.
Ингредиенты
- 10 л воды
- примерно 50 соцветий акации (или 30 соцветий бузины)
- 1,7 кг сахара
- 2 столовые ложки лимонной кислоты
Как приготовить
- Осторожно отделяешь цветы от веточек и не моешь их — это важно, потому что на лепестках есть природные вещества, которые помогают будущему брожению.
- Заливаешь всё сырой, желательно фильтрованной водой и оставляешь настаиваться примерно сутки.
- Потом процеживаешь настой — цветы уже отдали всё, что нужно.
- Добавляешь сахар и лимонную кислоту, тщательно размешиваешь, чтобы всё полностью растворилось.
- После этого разливаешь в пластиковые бутылки, но не наливай под самый верх — оставь примерно пятую часть пустой. Это критично, потому что напиток будет активно играть, и если переборщить с жидкостью, бутылку может раздуть или даже разорвать.
- Дальше просто даёшь ему время. Бутылки поставь в холодильник или погреб, лучше горизонтально, и оставь на 2–3 месяца. За это время напиток дозреет и приобретёт тот самый насыщенный вкус.
И вот потом начинается самое интересное: если немного передержать, квас может стать более крепким — некоторые даже сравнивают его с лёгким домашним напитком вместо пива.
Если же открыть слишком рано — он будет слишком сладким, и тогда просто дай ему ещё времени.
