Квас из акации: как дома приготовить напиток, который будет вкуснее магазинного лимонада

Хочешь попробовать что-то действительно необычное из того, что растёт буквально рядом? Сделай квас из акации!

Это напиток, который легко готовится в домашних условиях, но вкус у него такой, что мало кто догадается, из чего он сделан.

Даём два рецепта: обычный (для брожения кваса понадобится время) и быстрый.

Как сделать квас из акации: быстрый рецепт

Итак, для кваса ты используешь не плоды, а именно соцветия, они дают аромат, который потом в готовом напитке превращается во что-то совсем другое, похожее на лимонад.

Готовится такой квас очень легко: обычно всё делают вечером, а уже на следующий день напиток можно разливать и оставлять дозревать.

Ингредиенты

1,5–2 л воды

примерно 20–25 соцветий белой акации

1 стакан сахара

чайная ложка лимонной кислоты с небольшой горкой

чайная ложка сухих дрожжей без горки

изюм — примерно 10–15 штук

Как приготовить

Сначала цветы аккуратно промываешь и складываешь в банку. Потом добавляешь сахар, дрожжи, лимонную кислоту и изюм. Всё это заливаешь тёплой, но не горячей водой — примерно до половины банки. Смесь слегка перемешиваешь и накрываешь банку крышкой, но не плотно, чтобы напиток мог дышать. Во время настаивания цветы начинают подниматься вверх — это нормально. Через несколько часов напиток осторожно сливаешь, процеживаешь и ставишь в холодильник ещё на 1–2 суток.

За это время квас становится более насыщенным и приятным на вкус.

Квас из цветов акации: рецепт длительного созревания

Если хранить такой квас в действительно холодном месте, он может спокойно дожить до следующего сезона цветения акации.

Ингредиенты

10 л воды

примерно 50 соцветий акации (или 30 соцветий бузины)

1,7 кг сахара

2 столовые ложки лимонной кислоты

Как приготовить

Осторожно отделяешь цветы от веточек и не моешь их — это важно, потому что на лепестках есть природные вещества, которые помогают будущему брожению. Заливаешь всё сырой, желательно фильтрованной водой и оставляешь настаиваться примерно сутки. Потом процеживаешь настой — цветы уже отдали всё, что нужно. Добавляешь сахар и лимонную кислоту, тщательно размешиваешь, чтобы всё полностью растворилось. После этого разливаешь в пластиковые бутылки, но не наливай под самый верх — оставь примерно пятую часть пустой. Это критично, потому что напиток будет активно играть, и если переборщить с жидкостью, бутылку может раздуть или даже разорвать. Дальше просто даёшь ему время. Бутылки поставь в холодильник или погреб, лучше горизонтально, и оставь на 2–3 месяца. За это время напиток дозреет и приобретёт тот самый насыщенный вкус.

И вот потом начинается самое интересное: если немного передержать, квас может стать более крепким — некоторые даже сравнивают его с лёгким домашним напитком вместо пива.

Если же открыть слишком рано — он будет слишком сладким, и тогда просто дай ему ещё времени.

А ещё поинтересуйся рецептом кваса из бузины — узнай способ приготовления в домашних условиях очень вкусного напитка.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!