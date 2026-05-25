Клюквенный щербет 5 сезон: будет ли, и чем заканчивается 4 часть сериала

Вокруг турецкого сериала Клюквенный щербет снова настоящий ажиотаж. В соцсетях активно обсуждают возможное завершение истории, судьбу главных героев и будущее проекта после завершения четвертого сезона.

Поклонников больше всего волнуют вопросы: закрывают ли сериал и когда будет продолжение сериала на 5 сезон.

Клюквенный щербет 5 сезон: когда выйдет продолжение сериала

Несмотря на волну слухов о якобы полном завершении проекта, инсайдеры уверяют: сериал не закрывают.

Более того — создатели уже дали зелёный свет продолжению. Именно поэтому история семейных конфликтов, драм и неожиданных поворотов продолжится и дальше.

По информации турецких медиа, 4 сезон завершится 138 эпизодом. Финал должны показать в конце мая 2026 года.

По информации турецких медиа, будущее сериала Клюквенный щербет уже окончательно решили — его официально продлят.

Проект и дальше останется в эфире телеканала Show TV и вернётся с новыми сериями уже в следующем телевизионном сезоне.

Дата выхода 5 сезона уже определена. По предварительной информации, это сентябрь 2026 года.

Именно тогда зрители снова увидят продолжение драматической истории.

Читать по теме Сериал Чужестранка: покажут ли 9 сезон и какое будущее у популярной франшизы Снимут ли 9 сезон сериала Чужестранка и что известно о сюжете и актерах.

Чем закончился Клюквенный щербет 4 сезон

Известно, что финальная часть очень эмоциональная и напряжённая. Особенно обострятся сюжетные линии Доги, Фатиха, Кывылджим и Гёркем.

Говорят о шокирующих расставаниях, больших семейных конфликтах и событиях, которые могут кардинально изменить сюжет перед следующей частью.

Также обсуждают и возможные изменения в актёрском составе.

Турецкая пресса пишет, что некоторые персонажи могут покинуть историю после финала 4 сезона, а в новых сериях появятся новые герои.

Особое внимание фанаты обратили на слухи относительно персонажа, которого играет Özge Borak, однако официальных заявлений от продюсеров пока не было.

Клюквенный щербет 5 сезон: что известно о сюжете

Несмотря на то, что в последнее время рейтинги сериала колебались, Клюквенный щербет остаётся одним из самых успешных турецких сериалов.

Особенно сильные показатели проект имеет среди аудитории ЕС и ABC1, а каждая новая серия вызывает бурные обсуждения в соцсетях.

Также известно, что в 5 сезоне сценаристы планируют сделать сюжет ещё более масштабным: в центре истории останутся семейные противостояния, но конфликты станут жёстче, а новые персонажи принесут ещё больше интриг.

Официальные подробности о точной дате выхода нового сезона и возможных изменениях в касте ожидаются уже в ближайшее время.

Если ищешь ещё одну захватывающую историю любви, читай также о другом турецком сериале: Ты тот, кого я люблю 2026, количество серий, график выхода и самое интересное о сюжете и актёрах.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!