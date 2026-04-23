Ты тот, кого я люблю 2026: количество серий, график выхода и самое интересное о сюжете и актёрах

Сериал Ты тот, кого я люблю — это очень эмоциональная история о любви из разных миров.
Сколько серий в сериале и что известно о сюжете и актёрах — мы собрали всё, что интересует фанатов этой новой турецкой мелодрамы.
Ты тот, кого я люблю — сколько серий
По сюжету сериала Эркан, городской обеспеченный парень и солдат, во время службы попадает в глухую деревню и знакомится с Диджле — тихой девушкой, которую держат под строгим контролем родственники.
Он влюбляется и решает жениться, даже не до конца понимая, что их ждёт дальше. Далее — классический, но захватывающий конфликт: Стамбул, богатая семья, другая невеста и девушка, которая впервые видит большой город.
Сериал вышел в 2026 году в Турции на канале Star TV и пока имеет 1 сезон. В нём 12 серий, причём каждая очень длинная — почти по 2 часа, как это часто бывает в турецких драмах.
Премьера сериала Ты тот, кого я люблю состоялась 12 февраля 2026 года, и далее серии выходили еженедельно.
- 1 серия — 12 февраля
- 2 серия — 19 февраля
- 3 — 26 февраля
- 4 — 5 марта
- 5 — 12 марта
- 6 — 19 марта
- 7 — 26 марта
- 8 — 2 апреля
- 9 — 9 апреля
- 10 — 23 апреля
- 11 серия — 30 апреля
- 12 серия — 7 мая
Ты тот, кого я люблю: интересные факты
Эркана играет Айтач Шашмаз — он известен по популярному турецкому шоу «Игра судьбы», в котором запомнился как харизматичный романтический герой.
Диджле играет Хелин Кандемир — актриса моложе, но очень эмоциональная, её знают по сериалу «Услышь меня», где она является главной драматической фигурой истории.
Интересно, что съёмки Ты тот, кого я люблю проходили не только в Стамбуле, но и в восточных регионах Турции — чтобы правдиво передать контраст между деревней и большим городом.
Те, кто уже посмотрели доступные серии, считают, что мелодрама действительно цепляет, потому что показывает знакомую ситуацию с более глубокой драматургией и хорошей актёрской игрой.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!