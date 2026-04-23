Ты тот, кого я люблю 2026: количество серий, график выхода и самое интересное о сюжете и актёрах

Сериал Ты тот, кого я люблю — это очень эмоциональная история о любви из разных миров.

Сколько серий в сериале и что известно о сюжете и актёрах — мы собрали всё, что интересует фанатов этой новой турецкой мелодрамы.

Ты тот, кого я люблю — сколько серий

По сюжету сериала Эркан, городской обеспеченный парень и солдат, во время службы попадает в глухую деревню и знакомится с Диджле — тихой девушкой, которую держат под строгим контролем родственники.

Он влюбляется и решает жениться, даже не до конца понимая, что их ждёт дальше. Далее — классический, но захватывающий конфликт: Стамбул, богатая семья, другая невеста и девушка, которая впервые видит большой город.

Сериал вышел в 2026 году в Турции на канале Star TV и пока имеет 1 сезон. В нём 12 серий, причём каждая очень длинная — почти по 2 часа, как это часто бывает в турецких драмах.

Премьера сериала Ты тот, кого я люблю состоялась 12 февраля 2026 года, и далее серии выходили еженедельно.

1 серия — 12 февраля

2 серия — 19 февраля

3 — 26 февраля

4 — 5 марта

5 — 12 марта

6 — 19 марта

7 — 26 марта

8 — 2 апреля

9 — 9 апреля

10 — 23 апреля

11 серия — 30 апреля

12 серия — 7 мая

Ты тот, кого я люблю: интересные факты

Эркана играет Айтач Шашмаз — он известен по популярному турецкому шоу «Игра судьбы», в котором запомнился как харизматичный романтический герой.

Диджле играет Хелин Кандемир — актриса моложе, но очень эмоциональная, её знают по сериалу «Услышь меня», где она является главной драматической фигурой истории.

Интересно, что съёмки Ты тот, кого я люблю проходили не только в Стамбуле, но и в восточных регионах Турции — чтобы правдиво передать контраст между деревней и большим городом.

Те, кто уже посмотрели доступные серии, считают, что мелодрама действительно цепляет, потому что показывает знакомую ситуацию с более глубокой драматургией и хорошей актёрской игрой.

