Три метра над уровнем неба 3 часть: когда выйдет продолжение страстной мелодрамы

В 2010 году вышла экранизация итальянского романа Федерико Моччиа Три метра над уровнем неба. Страстная молодежная мелодрама о любви, полной помех и социальных запретов стала взрывной волной, разорвавшей сердца миллионам зрителей и зрительниц. А кассовый успех ленты побудил ее создателей не медлить с продолжением. Через два года появилась вторая часть, после которой наступила длительная пауза. Увидит ли свет третья часть киноэпопеи Три метра над уровнем неба — узнай из материала.

Три метра над уровнем неба: сюжет фильма

Лента представляет собой испанскую экранизацию итальянского романа Федерико Моччио под одноименным названием. И римейком итальянского фильма, который, правда, не имел большого успеха. По сюжету романтические отношения юной пары: Ачи и Баби полны драматизма, герои принадлежат к разным социальным слоям общества, что вызывает множество конфликтов и не дает влюбленным быть вместе.

Напряженные страсти во второй части мелодрамы приобретают другое звучание, влюбленные пытаются найти замену друг другу, и авторы как бы ставят точку в истории, давая понять, как сложится дальнейшая жизнь героев. Однако фанаты мелодрамы отказываются воспринимать это в качестве окончания и упорно ждут продолжения.

Шанс действительно есть.

Федерико Моччиа написал третью часть романа под названием: Три метра над уровнем неба: эмоции и мечты.

Самые нетерпеливые уже прочли ее и знают, что произойдет дальше. Но будет ли совпадать содержание романа и ленты, и что известно о перспективах выхода фильма на экран — читай дальше.

Три метра над уровнем неба 3 часть: чего известно о дате выхода

Пока возможные съемки продолжения объяты тайной. Среди наибольших препятствий создания нового кино называют большой промежуток времени с момента выхода второй части. За это время главные актеры Марио Касас и Мария Вальверде повзрослели на 12 лет, что несомненно минус для участия в молодежной драме.

Пока не ясно, будут ли снимать продолжение именно по роману Моччиа, официально эту информацию не подтверждают.

Так же остается под вопросом, кто займется продолжением и сможет ли удержать новый режиссер ту трогательную и пронзительную атмосферу, которую вместе с актерами создал Фернандо Гонзалес Морина.

Есть и хорошие новости: новый роман Моччиа рассказывает о событиях, произошедших спустя 10 лет после первых двух частей. Хотя герои уже далеко не подростки, но любимые актеры точно попадут в типаж.

Из открытых источников известно, что фанатов может ожидать два варианта развязки: первый — философский, в котором повзрослевшие герои должны окончательно разрушить иллюзию, что реальность может походить на мечты и искать счастья в том, чтобы принять жизнь в ее истинных красках.

Во втором варианте произойдет так, как мечтают фанаты, и главные герои, несмотря ни на что, будут вместе.

В то же время известно, что в течение 2023 года Марио Касас в своих соцсетях и интервью неоднократно повторял, что сценарий для третьей части фильма, принесшего ему всемирную известность, уже написан.

Однако пока информация о выходе третьей части Три метра над уровнем неба в 2025 году не является официальной и окончательной.

А пока на Netflix выходит одноименный сериал, третий сезон которого фанаты истории могут посмотреть уже 4 мая.

Раньше мы рассказывали о том, когда ждать выхода третьего сезона сериала Дом Дракона — продолжения эпической Игры Престолов.

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