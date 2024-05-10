Раньше, чем ожидали фанаты! Когда выйдет 4 сезон Эмили в Париже — официальная дата

Эмили в Париже — один из тех сериалов, о которых точно говорили за дружескими встречами или в свободную минутку с коллегами. Его не все видели, однако слава истории об американке Эмили в столице Франции ушла далеко.

Окончание третьего сезона сериала Эмили в Париже оставил зрителей озадаченными, ведь концовка осталась открытой. Но уже сейчас все начали говорить о дате выхода четвертого сезона Эмили в Париже.

Когда выйдет 4 сезон Эмили в Париже — читай далее в материале.

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Фанаты пристально следят за актерами ключевых ролей в сериале. Так, недавно они заметили пост Лили Коллинз (Эмили) в ее Instagram. Актриса вместе с Эшли Парк сфотографировались и та отметила, что их следующая остановка — в Риме.

— Когда ты первая на танцплощадке на вечеринке в Париже. Следующая остановка — Рим! — написала звезда.

А уже 3 мая платформа Netflix выпустила видео с главными актерами сериала, которые описали свой опыт третьего сезона. Впоследствии платформа обнародовала и официальную дату выхода четвертого сезона сериала.

Когда выйдет 4 сезон Эмили в Париже

Стоит заметить, что съемки нового сезона Эмили в Париже начались несколько позже запланированного из-за забастовки американских сценаристов.

Поэтому процесс начался только в конце января 2024 года. А уже в феврале мы увидели первые фото со съемочной площадки.

Теперь известна официальная дата выхода четвертого сезона Эмили в Париже: это произойдет несколько раньше, чем ожидали зрители!

Первая часть 4 сезона Эмили в Париже выйдет на Netflix 15 августа, а вторая часть — 12 сентября.

Известно, что в четвертом сезоне Эмили отправится по странам Европы, в частности — в Италию. Об этом рассказал сценарист сериала Даррен Стар.

— В четвертом сезоне сериала Эмили в Париже у нее напряженный график путешествий — от французских Альп до площадей Рима. Зрители увидят удивительные места глазами Эмили. Ожидайте новых персонажей, много драмы, романтики и совершенно нового языка, чтобы попробовать ее освоить, — поделился он.

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