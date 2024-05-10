Раніше, ніж очікували фанати! Коли вийде 4 сезон Емілі в Парижі — офіційна дата

Емілі в Парижі — один із тих серіалів, про які точно говорили за дружніми зустрічами чи у вільну хвилинку з колегами. Його не всі бачили, однак слава історії про американку Емілі у столиці Франції пішла далеко.

Закінчення третього сезону серіалу Емілі в Парижі залишив глядачів спантеличеними, адже кінцівка залишилася відкритою. Та вже зараз всі почали говорити про дату виходу четвертого сезону Емілі в Парижі.

Коли вийде 4 сезон Емілі в Парижі — читай далі у матеріалі.

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Фанати пильно стежать за акторами ключових ролей у серіалі. Так, нещодавно вони помітили допис Лілі Коллінз (Емілі) в її Instagram. Акторка разом з Ешлі Парк сфотографувалися і та зазначила, що їхня наступна зупинка — у Римі.

— Коли ти перший на танцмайданчику на вечірці в Парижі. Наступна зупинка — Рим! — написала зірка.

А вже 3 травня платформа Netflix випустила відео з головними акторами серіалу, які описали свій досвід третього сезону. Згодом платформа оприлюднила й офіційну дату виходу четвертого сезону серіалу.

Коли вийде 4 сезон Емілі в Парижі

Варто зауважити, що фільмування нового сезону Емілі в Парижі почалося дещо пізніше запланованого через страйк американських сценаристів.

Тож процес розпочався лише наприкінці січня 2024 року. А вже у лютому ми побачили перші фото зі знімального майданчика.

Тепер відома офіційна дата виходу четвертого сезону Емілі в Парижі: це станеться дещо раніше, аніж очікували глядачі!

Перша частина 4 сезону Емілі в Парижі вийде на Netflix 15 серпня, а друга частина — 12 вересня.

Відомо, що у четвертому сезоні Емілі вирушить країнами Європи, зокрема — до Італії. Про це розповів сценарист серіалу Даррен Стар.

— У четвертому сезоні серіалу Емілі в Парижі вона має напружений графік подорожей — від французьких Альп до площ Риму. Глядачі побачать дивовижні місця очима Емілі. Очікуйте нових персонажів, багато драми, романтики та абсолютно нової мови, щоб спробувати її освоїти, — поділився він.

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