Топ міні-серіалів: десять варіантів, які можна подивитись за один вечір

Люди зараз часто хочуть знайти щось цікаве на вечір для перегляду, але щоб історія не була занадто розтягнута. Тому міні-серіали можуть стати хорошим варіантом. Ти можеш подумати, а чому б тоді не вибрати фільм для перегляду?

Фільми часто втиснуті у часові рамки, не має можливості розкрити певні сцени чи історії деяких героїв. У міні-серіалі на це є більше часу, але це неповноцінний серіал, який матиме продовження чи налічуватиме багато сезонів.

Ми зібрали топ міні-серіалів, які можна подивитися за один день, а з ентузіазмом — за один вечір.

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Топ-міні серіалів

Усе те незриме світло

Де дивитися: Netflix

У серіалі зображують події кінця Другої світової війни. Незряча француженка зустрічає німецького солдата, вони мусять підтримувати лише таємний зв’язок, адже німців усі вважали ворогами. Спілкування пари стає променем світла серед жахів і мороку.

Міні-серіал зняти за мотивами роману Ентоні Дорра Усе те незриме світло, за який письменник отримав Пулітцерівську премію. Після свого виходу, серіал довго очолював Топ-10 телесеріалів Netflix, які були популярними серед українських глядачів.

Дипломатка

Де дивитися: Netflix

Зараз глядачів зацікавлюють серіали, які розповідають про якусь діяльність. Людям цікаво спостерігати за спортсменами, як працюють великі компанії чи медіа, детективи тощо.

Серіал Дипломатка дає глядачам можливість зазирнути у таємний світ великої дипломатії. Головна героїня шоу та дружина відомого політика Кейт Уоллер несподівано отримує високе призначення — посаду посла Сполучених Штатів у Великій Британії. Однак невдовзі з’ясовується, що це лише видима частина справжнього айсберга з брехні та інтриг.

Сварка

Де дивитися: Netflix

Внаслідок дорожнього конфлікту невдалий підприємець Денні Чо знайомиться з багатою бізнес-леді Емі Лау. Після цього таких далеких один від одного людей раптово охоплює лють, яка повністю поглинає їхнє життя і не залишає місця нічого іншого.

Цей серіал сподобався багатьом людям у різних країнах, він довго очолював список популярних серіалів Netflix. Сварка отримала п’ять нагород Еммі у 2023.

Уроки хімії

Де дивитися: Apple TV

Дія міні-серіалу розгортається у 1950-х роках. Хімік Елізабет Зотт є одним із найталановитіших співробітників у науково-дослідному інституті, але має лише рутинні обов’язки, включаючи приготування кави для чоловіків, а власні експерименти вона змушена проводити вночі, коли ніхто не бачить.

Після звільнення з безперспективної роботи в інституті героїня погоджується стати ведучою кулінарного шоу для домогосподарок, збираючись використати доступ до численної аудиторії, щоб навчати жінок науки. Якщо цікаво, як Елізабет приховала за кулінарією науку, поспішай дивитися серіал.

Переповнена кімната

Де дивитися: Apple TV

У 1979 році у Нью-Йорку відбувся злочин, який шокував суспільство. Поліція організувала масштабне розслідування. Головним підозрюваним стає Денні Салліван, який незабаром опиняється під арештом, а згодом з ним починають проводити слідчі дії.

Допитлива жінка-поліцейський Рія Гудвін проводить багатогодинні допити Саллівана, прагнучи зрозуміти мотиви злочину. З часом Денні стає все багатослівнішим та розкриває подробиці про власне минуле, затьмарене серією трагічних подій, і перипетії, які привели його до доленосних рішень.

Чорнобиль

Де дивитися: Megogo

У центрі цього серіалу опинилася одна з найтрагічніших подій для України — аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Ця катастрофа вважається однією з найбільших в історії людства.

Серіал будується на основі розповідей реальних учасників тих подій, які залишилися живі, і людей, які займали керівні посади. Всі вони діляться своїми ідеями та поглядами на те, що сталося, проводять аналіз подій, розповідають про можливі наслідки і вплив цього жахливого вибуху на сучасне життя простих людей. Серіал дає зрозуміти більше про події 1986 року, адже довгий час СРСР замовчувала трагедію й не розкривала справжні жахливі наслідки вибуху на АЕС.

Маніяк

Де дивитися: Netflix

У цьому серіалі розповідають історію людей, які погодилися на фармацевтичні випробування. Хлопець та дівчина не були знайомі до цих випробувань. Їм пообіцяли, що їхні проблеми зникнуть раз і назавжди, при цьому не буде жодних ускладнень або побічних ефектів. Але під час випробувань все йде не за планом.

Патрік Мелроуз

Де дивитися: Netflix

Головний герой серіалу вдає байдужу людину, але насправді, його дуже легко ранити. Патрік Мелроуз має аристократичне коріння, практично завжди поводився як стримана людина. Але в нього є одне велике “але”, він — алкоголік, і веде дуже дивний спосіб життя.

Суть проблеми йде глибоко в дитинство, стосунки чоловіка з батьками не можна назвати ідеальними. Батько головного героя ставитися до нього дуже жорстоко. Коли Патрік виріс, міг змінити усе, але вибрав шлях саморуйнування. То що сталося з його життям — можна побачити під час перегляду серіалу.

11/22/63

Де дивитися: Hulu

Власник дешевої забігайлівки Ел Темплтон відкриває своєму молодому другу, вчителю англійської мови Джейку Еппінгу таємницю однієї комори.

У ній вражений Джейк знаходить портал часу, що зв’язує сучасність з початком 1960-х. У хворого на рак Ела є до Джейка дуже незвичайне прохання — кілька років пожити в минулому і перешкодити вбивству Джона Кеннеді. Порятунок президента має врятувати Америку від багатьох помилок і катастроф майбутнього, був упевнений Ел. Джейк поділяв його погляди. Відправившись на півстоліття назад, Джейк готується власноруч здійснити правосуддя над передбачуваним убивцею. Але минуле так просто змінити неможливо.

Нічний адміністратор

Де дивитися: Prime Video

Джонатан Пай все життя віддав військовій службі. Після завершення армійської кар’єри Пай відправився пізнавати цивільне життя. Він влаштувався нічним адміністратором в один з європейських готелів, але до нього по допомогу звернулася британська розвідка.

Між американською та британською розвідкою існує угода про співпрацю. Завдяки їй створено спеціальний відділ, в якому зібрані співробітники з обох розвідувальних служб. Новим членом цієї безпрецедентної команди стає агент Пай.

Перед розвідником стоїть завдання втертися в довіру до ініціатора угруповання, яке займається торгівлею зброєю, Річарда Онслоу-Ропера, підкупити увагу його зухвалої дівчини Джед і подружитися з їх помічником Коркоране. Чи зможе агент-новобранець виконати завдання, чи йому доведеться працювати адміністратором в готелі — відповідь у серіалі.

Останнім часом великої популярності набирають турецькі серіали. Раніше ми розповідали, які турецькі серіали про кохання варті перегляду.

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