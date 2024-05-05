Топ мини-сериалов: десять вариантов, которые можно посмотреть за один вечер

Люди сейчас часто хотят найти что-нибудь интересное на вечер для просмотра, но чтобы история не была слишком растянута. Поэтому мини-сериалы могут стать хорошим вариантом. Ты можешь подумать, а почему бы не выбрать фильм для просмотра?
Фильмы часто вдавлены во временные рамки, нет возможности раскрыть определенные сцены или истории некоторых героев. В мини-сериале на это больше времени, но это неполноценный сериал, который будет продолжать или насчитывать много сезонов.
Мы собрали топ мини-сериалов, которые можно посмотреть за один день, а с энтузиазмом — за один вечер.
Где смотреть: Netflix
В сериале изображают события конца Второй мировой войны. Незрячая француженка встречает немецкого солдата, они должны поддерживать только тайную связь, ведь немцев все считали врагами. Общение пара становится лучом света среди ужасов и мрака.
Мини-сериал снять по мотивам романа Энтони Дорра Весь невидимый нам свет, за который писатель получил Пулитцеровскую премию. После своего выхода сериал долго возглавлял Топ-10 телесериалов Netflix, которые были популярны среди украинских зрителей.
Сейчас зрителей интересуют сериалы, рассказывающие о какой-то деятельности. Людям интересно наблюдать за спортсменами, как работают крупные компании или медиа, детективы и т.д.
Сериал Дипломатка дает возможность зрителям заглянуть в тайный мир великой дипломатии. Главная героиня шоу и жена известного политика Кейт Уоллер неожиданно получает высокое назначение — должность посла Соединенных Штатов в Великобритании. Однако вскоре выясняется, что это лишь видимая часть настоящего айсберга из лжи и интриг.
В результате дорожного конфликта неудачный предприниматель Дэнни Чо знакомится с богатой бизнес-леди Эми Лау. После этого таких далеких друг от друга людей внезапно охватывает ярость, полностью поглощающая их жизнь и не оставляющая места для ничего другого.
Этот сериал понравился многим людям в разных странах, он долго возглавлял список популярных сериалов Netflix. Грызня получила пять наград Эмми в 2023 году.
Где смотреть: Apple TV
Действие мини-сериала разворачивается в 1950-е годы. Химик Элизабет Зотт является одним из самых талантливых сотрудников в научно-исследовательском институте, но имеет только рутинные обязанности, включая приготовление кофе для мужчин, а собственные эксперименты она вынуждена проводить ночью, когда никто не видит.
После увольнения с бесперспективной работы в институте героиня соглашается стать ведущей кулинарного шоу для домохозяек, собираясь использовать доступ к многочисленной аудитории, чтобы учить женщин науке. Если интересно, как Элизабет скрыла за кулинарией науку, торопись смотреть сериал.
В 1979 году в Нью-Йорке произошло преступление, которое шокировало общество. Полиция организовала масштабное расследование. Главным подозреваемым становится Дэнни Салливан, который вскоре оказывается под арестом, а затем начинают проводить следственные действия.
Любознательная женщина-полицейская Рия Гудвин проводит многочасовые допросы Салливана, стремясь понять мотивы преступления. Со временем Дэнни становится все многословнее и раскрывает подробности о собственном прошлом, омраченном серией трагических событий, и перипетии, которые привели его к судьбоносным решениям.
Где смотреть: Megogo
В центре этого сериала оказалось одно из самых трагических событий для Украины — авария на Чернобыльской атомной электростанции. Эта катастрофа считается одной из самых больших в истории человечества.
Сериал состоит из рассказов реальных участников событий, оставшихся в живых, и людей, которые занимали руководящие должности. Все они делятся своими идеями и взглядами на тему произошедшего, проводят анализ событий, рассказывают о возможных последствиях и влиянии этого ужасного взрыва на современную жизнь простых людей. Сериал дает больше понять о событиях 1986 года, ведь долгое время СССР замалчивала трагедию и не раскрывала настоящие ужасные последствия взрыва на АЭС.
В этом сериале рассказывают историю людей, согласившихся на фармацевтические испытания. Парень и девушка не были знакомы до этих испытаний. Им пообещали, что их проблемы исчезнут раз и навсегда, при этом не будет никаких осложнений или побочных эффектов. Но в ходе испытаний все идет не по плану.
Главный герой сериала притворяется равнодушным человеком, но на самом деле, его очень легко ранить. Патрик Мелроуз имеет аристократические корни, практически всегда вел себя как сдержанный человек. Но у него есть одно большое “но”, он — алкоголик, и ведет очень странный образ жизни.
Суть проблемы идет глубоко в детство, отношения мужчины с родителями нельзя назвать идеальными. Отец главного героя относиться к нему очень жестоко. Когда Патрик вырос, мог изменить все, но выбрал путь саморазрушения. Так, что же произошло с его жизнью, можно увидеть во время просмотра сериала.
Где смотреть: Hulu
Владелец дешевой забегаловки Эл Темплтон открывает своему молодому другу, учителю английского языка Джейку Эппингу тайну одной кладовой.
В ней потрясенный Джейк находит портал времени, связывающий современность с началом 1960-х. У больного раком Эла есть к Джейку очень необычная просьба — несколько лет пожить в прошлом и препятствовать убийству Джона Кеннеди. Спасение президента должно спасти Америку от многих ошибок и катастроф будущего, уверен Эл. Джейк разделял его взгляды. Отправившись на полвека назад, Джейк готовится собственноручно совершить правосудие над предполагаемым убийцей. Но прошлое так просто изменить невозможно.
Где смотреть: Prime Video
Джонатан Пай всю жизнь отдал военной службе. После завершения армейской карьеры Пай отправился узнавать гражданскую жизнь. Он устроился ночным администратором в одну из европейских гостиниц, но к нему за помощью обратилась британская разведка.
Между американской и британской разведкой существует соглашение о сотрудничестве. Благодаря ей создан специальный отдел, в котором собраны сотрудники из обеих разведывательных служб. Новым членом этой беспрецедентной команды становится агент Пай.
Перед разведчиком стоит задача втереться в доверие к организатору группировки, занимающейся торговлей оружием, Ричарду Онслоу-Роперу, подкупить внимание его дерзкой девушки Джед и подружиться с их помощником Коркоране. Сможет ли агент-новобранец выполнить задание или ему придется работать администратором в отеле — ответ в сериале.
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