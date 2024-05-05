Топ мини-сериалов: десять вариантов, которые можно посмотреть за один вечер

Люди сейчас часто хотят найти что-нибудь интересное на вечер для просмотра, но чтобы история не была слишком растянута. Поэтому мини-сериалы могут стать хорошим вариантом. Ты можешь подумать, а почему бы не выбрать фильм для просмотра?

Фильмы часто вдавлены во временные рамки, нет возможности раскрыть определенные сцены или истории некоторых героев. В мини-сериале на это больше времени, но это неполноценный сериал, который будет продолжать или насчитывать много сезонов.

Мы собрали топ мини-сериалов, которые можно посмотреть за один день, а с энтузиазмом — за один вечер.

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Топ-мини сериалов

Весь невидимый нам свет

Где смотреть: Netflix

В сериале изображают события конца Второй мировой войны. Незрячая француженка встречает немецкого солдата, они должны поддерживать только тайную связь, ведь немцев все считали врагами. Общение пара становится лучом света среди ужасов и мрака.

Мини-сериал снять по мотивам романа Энтони Дорра Весь невидимый нам свет, за который писатель получил Пулитцеровскую премию. После своего выхода сериал долго возглавлял Топ-10 телесериалов Netflix, которые были популярны среди украинских зрителей.

Дипломатка

Где смотреть: Netflix

Сейчас зрителей интересуют сериалы, рассказывающие о какой-то деятельности. Людям интересно наблюдать за спортсменами, как работают крупные компании или медиа, детективы и т.д.

Сериал Дипломатка дает возможность зрителям заглянуть в тайный мир великой дипломатии. Главная героиня шоу и жена известного политика Кейт Уоллер неожиданно получает высокое назначение — должность посла Соединенных Штатов в Великобритании. Однако вскоре выясняется, что это лишь видимая часть настоящего айсберга из лжи и интриг.

Грызня

Где смотреть: Netflix

В результате дорожного конфликта неудачный предприниматель Дэнни Чо знакомится с богатой бизнес-леди Эми Лау. После этого таких далеких друг от друга людей внезапно охватывает ярость, полностью поглощающая их жизнь и не оставляющая места для ничего другого.

Этот сериал понравился многим людям в разных странах, он долго возглавлял список популярных сериалов Netflix. Грызня получила пять наград Эмми в 2023 году.

Уроки химии

Где смотреть: Apple TV

Действие мини-сериала разворачивается в 1950-е годы. Химик Элизабет Зотт является одним из самых талантливых сотрудников в научно-исследовательском институте, но имеет только рутинные обязанности, включая приготовление кофе для мужчин, а собственные эксперименты она вынуждена проводить ночью, когда никто не видит.

После увольнения с бесперспективной работы в институте героиня соглашается стать ведущей кулинарного шоу для домохозяек, собираясь использовать доступ к многочисленной аудитории, чтобы учить женщин науке. Если интересно, как Элизабет скрыла за кулинарией науку, торопись смотреть сериал.

Переполненная комната

Где смотреть: Apple TV

В 1979 году в Нью-Йорке произошло преступление, которое шокировало общество. Полиция организовала масштабное расследование. Главным подозреваемым становится Дэнни Салливан, который вскоре оказывается под арестом, а затем начинают проводить следственные действия.

Любознательная женщина-полицейская Рия Гудвин проводит многочасовые допросы Салливана, стремясь понять мотивы преступления. Со временем Дэнни становится все многословнее и раскрывает подробности о собственном прошлом, омраченном серией трагических событий, и перипетии, которые привели его к судьбоносным решениям.

Чернобыль

Где смотреть: Megogo

В центре этого сериала оказалось одно из самых трагических событий для Украины — авария на Чернобыльской атомной электростанции. Эта катастрофа считается одной из самых больших в истории человечества.

Сериал состоит из рассказов реальных участников событий, оставшихся в живых, и людей, которые занимали руководящие должности. Все они делятся своими идеями и взглядами на тему произошедшего, проводят анализ событий, рассказывают о возможных последствиях и влиянии этого ужасного взрыва на современную жизнь простых людей. Сериал дает больше понять о событиях 1986 года, ведь долгое время СССР замалчивала трагедию и не раскрывала настоящие ужасные последствия взрыва на АЭС.

Маньяк

Где смотреть: Netflix

В этом сериале рассказывают историю людей, согласившихся на фармацевтические испытания. Парень и девушка не были знакомы до этих испытаний. Им пообещали, что их проблемы исчезнут раз и навсегда, при этом не будет никаких осложнений или побочных эффектов. Но в ходе испытаний все идет не по плану.

Патрик Мелроуз

Где смотреть: Netflix

Главный герой сериала притворяется равнодушным человеком, но на самом деле, его очень легко ранить. Патрик Мелроуз имеет аристократические корни, практически всегда вел себя как сдержанный человек. Но у него есть одно большое “но”, он — алкоголик, и ведет очень странный образ жизни.

Суть проблемы идет глубоко в детство, отношения мужчины с родителями нельзя назвать идеальными. Отец главного героя относиться к нему очень жестоко. Когда Патрик вырос, мог изменить все, но выбрал путь саморазрушения. Так, что же произошло с его жизнью, можно увидеть во время просмотра сериала.

11/22/63

Где смотреть: Hulu

Владелец дешевой забегаловки Эл Темплтон открывает своему молодому другу, учителю английского языка Джейку Эппингу тайну одной кладовой.

В ней потрясенный Джейк находит портал времени, связывающий современность с началом 1960-х. У больного раком Эла есть к Джейку очень необычная просьба — несколько лет пожить в прошлом и препятствовать убийству Джона Кеннеди. Спасение президента должно спасти Америку от многих ошибок и катастроф будущего, уверен Эл. Джейк разделял его взгляды. Отправившись на полвека назад, Джейк готовится собственноручно совершить правосудие над предполагаемым убийцей. Но прошлое так просто изменить невозможно.

Ночной администратор

Где смотреть: Prime Video

Джонатан Пай всю жизнь отдал военной службе. После завершения армейской карьеры Пай отправился узнавать гражданскую жизнь. Он устроился ночным администратором в одну из европейских гостиниц, но к нему за помощью обратилась британская разведка.

Между американской и британской разведкой существует соглашение о сотрудничестве. Благодаря ей создан специальный отдел, в котором собраны сотрудники из обеих разведывательных служб. Новым членом этой беспрецедентной команды становится агент Пай.

Перед разведчиком стоит задача втереться в доверие к организатору группировки, занимающейся торговлей оружием, Ричарду Онслоу-Роперу, подкупить внимание его дерзкой девушки Джед и подружиться с их помощником Коркоране. Сможет ли агент-новобранец выполнить задание или ему придется работать администратором в отеле — ответ в сериале.

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