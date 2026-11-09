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Стрельба в Кракове: что известно об инциденте 7 ноября 2026 и нападавшем

Марина Слизовская, редактор сайта 09 ноября 2026, 17:30 2 мин.
что случилось в кракове
Фото Unsplash

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