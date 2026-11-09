Стрельба в Кракове: что известно об инциденте 7 ноября 2026 и нападавшем

В Польше продолжается траур в связи с трагическими событиями, произошедшими 7 ноября в Кракове, когда вооруженный мужчина устроил стрельбу в историческом центре города. В результате нападения есть погибшие и раненые, также найдены тела трех человек по адресу жительства стрелка в другом городе.

Рассказываем, что известно о стрельбе в Кракове и что говорят представители органов власти в Польше.

Что произошло в Кракове

Днем 7 ноября мужчина в маске въехал на Площадь Рынок в Кракове и открыл стрельбу по находившимся на площади людям, а также по трамваю и магазину.

В результате вооруженного инцидента погибли шесть человек и еще 15 получили ранения. Также погиб сам стрелок, скончавшийся в больнице после ранения.

Как проинформировала пресс-секретарь польского министерства внутренних дел Каролина Галецкая, среди погибших и пострадавших во время стрельбы, кроме поляков, также есть граждане пяти других государств: Великобритании, Австрии, Германии, Португалии и РФ.

Между тем, украинский МИД, ссылаясь на данные польских правоохранителей, сообщил, что граждан Украины нет среди пострадавших, передает Радио Свобода.

В результате стрельбы в Кракове погибли четыре женщины и двое мужчин, среди раненых — 12 сейчас находятся в тяжелом состоянии, в том числе правоохранители, сообщает польская полиция.

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Что известно о стрелке

Человек, устроивший стрельбу в Кракове, является гражданином Польши, ему было 24 года. Как сообщалось, во время нападения он был одет в форму, похожую на военную, однако он не военнослужащий. Мужчина стрелял из винтовки, зарегистрированной на его отца.

Позже стало известно, что по адресу жительства стрелка в городе Островец-Свентокшиский нашли тела 53-летнего мужчины, 52-летней и 21-летней женщин. Убитые оказались семьей стрелка – это его родители и сестра. Как сообщили в польской прокуратуре, это убийство тоже совершил стрелок.

В настоящее время правоохранители расследуют убийство шести человек в центре Кракова, а также покушение на убийство десятков людей, включая полицейских. Стрельбу считают террористическим актом. Также продолжается расследование убийства людей в Островце-Свентокшиском.

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