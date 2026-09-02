Тянула 13-летнего ребенка за волосы из-за украинского языка: в Польше задержали женщину

В Польше, в городе Седльце, 41-летняя местная жительница напала на ребенка из Украины и ее мать. Причиной агрессии стало то, что девочка разговаривала на улице на украинском языке. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Нападение на 13-летнюю девочку в Польше: что известно

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда в полицию Седльце обратилась мать пострадавшей 13-летней девочки. По словам женщины, неизвестная прохожая начала публично выкрикивать оскорбления в адрес ребенка, а затем перешла к физической силе.

Подкомиссар Барбара Ястшембская из городского управления полиции отметила:

— Из предоставленной информации следует, что неизвестная женщина публично оскорбила несовершеннолетнюю, направив в ее адрес оскорбительные слова, касающиеся, в частности, ее национальности, а затем применила к ней насилие.

Полицейские смогли идентифицировать нападавшую благодаря записям камер видеонаблюдения. Ею оказалась 41-летняя жительница Седльце, которая на момент совершения преступления находилась под воздействием алкоголя.

Как объяснила глава районной прокуратуры Катажина Васак, агрессию женщины спровоцировал именно язык, на котором общался подросток:

— До того как она задела 13-летнюю, женщина употребляла алкоголь. В какой-то момент, когда она услышала, что девочка разговаривает на украинском, она подошла к ней, начала звать ее и тянуть за волосы.

Агрессия коснулась не только ребенка, но и матери, которая пыталась защитить дочь. Во время допроса подозреваемая так и не смогла объяснить следователям, почему она так поступила.

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Наказание за нападение: женщине грозит до 5 лет тюрьмы

В настоящее время женщине предъявили официальные обвинения в оскорблении на национальной почве и применении насилия. Поскольку действия квалифицировали как хулиганство, наказание может быть достаточно суровым.

На время следствия прокурор избрал для подозреваемой следующие меры пресечения:

полицейский надзор;

запрет контактировать с потерпевшими;

запрет приближаться к девочке и ее матери на расстояние менее 50 метров.

Максимальная санкция за это преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы. Местное сообщество и правоохранители подчеркивают недопустимость подобных проявлений ксенофобии.

Ранее мы сообщали о том, что 26 июля во Вроцлаве несколько мужчин напали на украинскую пару возле супермаркета. Вероятная причина — украинский акцент женщины и мужчины. Позже местная полиция задержала двух подозреваемых в нападении мужчин.

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