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Тянула 13-летнего ребенка за волосы из-за украинского языка: в Польше задержали женщину

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 сентября 2026, 11:00 2 мин.
В Польше женщина напала на 13-летний из-за украинского языка: детали
Фото Pexels

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