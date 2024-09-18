Школьные перекусы: ТОП-5 полезных и аппетитных наборов для твоего ребенка

Вот наступил сентябрь и сотни тысяч украинских школьников снова сели за парты. И если война изменила много правил образовательного процесса, то кое-что остается неизменным — потребность в перекусе.

Диетолог Лора Филиппова поделилась в эфире одного из телеканалов пятью полезными и простыми вариантами школьного перекуса для детей.

ТОП-5 школьных перекусов

Фрукты — это источник полезных витаминов. Выбирай любые сезонные плоды. К примеру, хорошей идеей станет микс из банана, груши, яблока и сливы. Сезонные овощи. Многие родители забывают о них и считают их только дополнением к основному блюду. Но это не так. Нарезай овощи небольшими кусочками. К примеру, аппетитная тарелка из помидора, перца, огурца и моркови даст ребенку необходимые микроэлементы и энергию для обучения. Сэндвичи из цельнозернового хлеба, сливочного масла, зелени, овощей, сыра и запеченного куриного филе. Мы уверены, это станет одним из любимых перекусов твоего школьника. Домашняя выпечка. Блинчики, оладьи, сырники, запеканки — все это не только вкусно, но и питательно. Однако не злоупотребляй сахаром. Орехи и сухофрукты. Этот вариант очень питателен и не портится. При этом важно, чтобы орехи были не жареные, а сухофрукты — только вяленые.

Правила школьных перекусов

Диетолог также рассказала об основных правилах детского перекуса:

Польза и питательность — фрукты полезнее конфет.

— фрукты полезнее конфет. Меньше сладкого — глюкозу, необходимую для работы мозга, можно получать из каш, хлеба, фруктов и овощей. Избыток сахара в организме угнетает иммунитет ребенка и делает его нервным.

— глюкозу, необходимую для работы мозга, можно получать из каш, хлеба, фруктов и овощей. Избыток сахара в организме угнетает иммунитет ребенка и делает его нервным. Удобство для ребенка — нарезай пищу кусочками и используй специальный ланчбокс.

— нарезай пищу кусочками и используй специальный ланчбокс. Лучший напиток для ребенка — чистая вода.

А если ты хочешь узнать больше вариантов для быстрого перекуса школьника, читай, что положить в ланчбокс ребенку.

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