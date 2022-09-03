Школьные перекусы: ТОП-5 полезных и аппетитных наборов для твоего ребенка

Вот наступил сентябрь и сотни тысяч украинских школьников снова сели за парты. И если война изменила много правил образовательного процесса, то кое-что остается неизменным — потребность в перекусе.
Диетолог Лора Филиппова поделилась в эфире одного из телеканалов пятью полезными и простыми вариантами школьного перекуса для детей.
Диетолог также рассказала об основных правилах детского перекуса:
А если ты хочешь узнать больше вариантов для быстрого перекуса школьника, читай, что положить в ланчбокс ребенку.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!