Фасоль в томате на зиму: как приготовить вкуснее, чем в магазине

К тому же домашняя заготовка может получиться вкуснее магазинной. Мы подготовили тебе два рецепта фасоли в томате на зиму: один — проверенная классика, второй — с морковью и грибами. Оба очень питательные и вкусные.

Фасоль в томате на зиму: классический рецепт

Ингредиенты

1 кг сухой белой или красной фасоли

2 кг спелых помидоров

5 ст. л. сахара

1,5 ст. л. соли

3 ст. л. масла

3 ст. л. уксуса 9%

2 зубчика чеснока

черный молотый перец

Как закрыть фасоль в томате на зиму

Фасоль промой, залей холодной водой и оставь на ночь. Утром воду слей, залей свежей и отвари бобы до полуготовности — они не должны развариться. Помидоры перебей блендером, а затем протри через сито, чтобы соус был однородным. Перелей его в кастрюлю и провари примерно 10 минут. Добавь фасоль, соль, сахар, масло, измельченный чеснок и перец. Перемешай и туши на небольшом огне. Для белой фасоли достаточно где-то 20 минут, красной может понадобиться около 30 минут. В конце влей уксус. Горячую фасоль вместе с соусом разложи в стерилизованные банки и герметично закрути. Переверни банки вверх дном, накрой одеялом и оставь остыть.

Зимой такую фасоль можно есть как гарнир, добавлять в суп, подавать с котлетами или жареной курицей.

Фасоль в томате на зиму: рецепт с грибами и овощами

А вот тебе более интересный вариант, который годится в пост — с грибами, морковью, луком. Открываешь баночку — и ужин готов.

Ингредиенты

350 г сухой фасоли

400 г шампиньонов

1 луковица

1 морковь

700 г помидоров

2 ст. л. масла

1 зубчик чеснока

1–2 лавровых листа

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

черный перец

1–2 ст. л. уксуса 9%

Как закрыть фасоль в томате на зиму с грибами

Фасоль замочи на ночь, затем промой и отвари почти до готовности. Помидоры перебей блендером. Лук нарежь, морковь натри, а шампиньоны нарежь достаточно крупными кусочками. Сначала обжарь лук и морковь на масле, затем добавь грибы и готовь еще около 10 минут. Влей томатное пюре, добавь чеснок, лавровый лист, соль, сахар и перец. Провари соус примерно 10 минут, после чего добавь фасоль. Туши все вместе еще 25–30 минут. В конце добавь уксус.

Горячую смесь разложи по стерилизованным банкам, закрути крышками, переверни и оставь под теплым одеялом до остывания.

Обрати внимание: фасоль нужно хорошо проварить, а банки и крышки простерилизовать. И не уменьшать количество уксуса наугад. Тогда консервы будут храниться долго. Желательно держать их в относительно прохладном месте — кладовой, погребе или на балконе, если позволяет погода за окном.

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Источник фото: Рinterest.