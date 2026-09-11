Фасоль в томате на зиму: как приготовить вкуснее, чем в магазине

К тому же домашняя заготовка может получиться вкуснее магазинной. Мы подготовили тебе два рецепта фасоли в томате на зиму: один — проверенная классика, второй — с морковью и грибами. Оба очень питательные и вкусные.
Фасоль в томате на зиму: классический рецепт
Ингредиенты
- 1 кг сухой белой или красной фасоли
- 2 кг спелых помидоров
- 5 ст. л. сахара
- 1,5 ст. л. соли
- 3 ст. л. масла
- 3 ст. л. уксуса 9%
- 2 зубчика чеснока
- черный молотый перец
Как закрыть фасоль в томате на зиму
- Фасоль промой, залей холодной водой и оставь на ночь. Утром воду слей, залей свежей и отвари бобы до полуготовности — они не должны развариться.
- Помидоры перебей блендером, а затем протри через сито, чтобы соус был однородным. Перелей его в кастрюлю и провари примерно 10 минут.
- Добавь фасоль, соль, сахар, масло, измельченный чеснок и перец. Перемешай и туши на небольшом огне. Для белой фасоли достаточно где-то 20 минут, красной может понадобиться около 30 минут. В конце влей уксус.
- Горячую фасоль вместе с соусом разложи в стерилизованные банки и герметично закрути. Переверни банки вверх дном, накрой одеялом и оставь остыть.
Зимой такую фасоль можно есть как гарнир, добавлять в суп, подавать с котлетами или жареной курицей.
Фасоль в томате на зиму: рецепт с грибами и овощами
А вот тебе более интересный вариант, который годится в пост — с грибами, морковью, луком. Открываешь баночку — и ужин готов.
Ингредиенты
- 350 г сухой фасоли
- 400 г шампиньонов
- 1 луковица
- 1 морковь
- 700 г помидоров
- 2 ст. л. масла
- 1 зубчик чеснока
- 1–2 лавровых листа
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- черный перец
- 1–2 ст. л. уксуса 9%
Как закрыть фасоль в томате на зиму с грибами
- Фасоль замочи на ночь, затем промой и отвари почти до готовности.
- Помидоры перебей блендером.
- Лук нарежь, морковь натри, а шампиньоны нарежь достаточно крупными кусочками.
- Сначала обжарь лук и морковь на масле, затем добавь грибы и готовь еще около 10 минут.
- Влей томатное пюре, добавь чеснок, лавровый лист, соль, сахар и перец. Провари соус примерно 10 минут, после чего добавь фасоль. Туши все вместе еще 25–30 минут.
- В конце добавь уксус.
Горячую смесь разложи по стерилизованным банкам, закрути крышками, переверни и оставь под теплым одеялом до остывания.
Обрати внимание: фасоль нужно хорошо проварить, а банки и крышки простерилизовать. И не уменьшать количество уксуса наугад. Тогда консервы будут храниться долго. Желательно держать их в относительно прохладном месте — кладовой, погребе или на балконе, если позволяет погода за окном.
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Источник фото: Рinterest.
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