Фасоль с овощами на зиму: рецепты ароматных салатов быстро и просто

Салат с фасолью и овощами считается прекрасным дополнением к мясным блюдам. Особенно зимой, когда на полках супермаркетов трудно найти доступные и вкусные овощи.
Такой салат получается достаточно сытным, поэтому его можно употреблять как самостоятельное блюдо или как дополнение к первым или вторым блюдам. Как закрыть фасоль на зиму в домашних условиях — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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