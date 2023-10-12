Фасоль с овощами на зиму: рецепты ароматных салатов быстро и просто

Салат с фасолью и овощами считается прекрасным дополнением к мясным блюдам. Особенно зимой, когда на полках супермаркетов трудно найти доступные и вкусные овощи.

Такой салат получается достаточно сытным, поэтому его можно употреблять как самостоятельное блюдо или как дополнение к первым или вторым блюдам. Как закрыть фасоль на зиму в домашних условиях — читай в материале.

Фасоль с овощами на зиму: рецепт пошагово

Ингредиенты:

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300 г фасоли;

700 г томатов;

300 г моркови;

200 г лука;

1 молодой кабачок;

3 сладких перца;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. подсолнечного масла;

2 ст. л. уксуса;

1 ст. л. соли;

1 ч. л. сахара.

Способ приготовления:

Фасоль несколько раз промой и замочи на ночь в холодной воде. После замачивания слей воду и еще раз промой бобы. Отвари фасоль до готовности в подсоленной воде (40-90 минут). Морковь почисть и натри на большой терке, сладкий перец нарежь соломкой, кабачки кубиком. Помидоры перебей блендером в пюре. Лук и чеснок мелко нашинкуй ножом и выложи в сковороду с двумя ложками разогретого масла. Обжаривай до золотистого цвета 3-5 минут. В эмалированную кастрюлю вылей томатное пюре, добавь в него жареный лук с чесноком и туши на небольшом огне 20 минут, периодически помешивая. Затем выложи в кастрюлю кабачки, морковь и перец, туши еще 15 минут. В кастрюлю выложи фасоль, добавь соль, сахар и специи по вкусу. Перемешай массу и вари фасоль с овощами 15 минут на небольшом огне. Смесь помешивай, чтобы она не пригорела. В конце добавь уксус и выключи огонь. Разложи салат в стерилизованные банки и закрой стерилизованными крышками. Накрой фасоль с овощами на зиму теплым одеялом и оставь до полного охлаждения.

Фасоль с овощами на зиму: рецепт пошагового приготовления

Ингредиенты:

900 г фасоли;

2 кг томатов;

1 кг лука;

1 кг сладкого перца;

1 кг моркови;

1 ст. л. масла;

50 мл уксуса;

5 горошинок душистого перца;

2 шт. лаврового листа;

3 ст. л. соли;

320 г сахара.

Способ приготовления:

Фасоль промой, залей холодной водой и оставь на 3-4 часа. Затем воду слей, залей свежей и поставь на огонь. Вари до готовности, но не переваривай. Морковь очисть и натри на терке. Лук и сладкий перец нарежь кубиками. Помидоры преврати в пюре с помощью блендера. Возьми сковороду и обжарь морковь с добавлением растительного масла. Отдельно вскипяти томатную смесь вместе с маслом, солью и сахаром. Вари примерно 10 минут. Добавь в сотейник с помидорами обжаренную морковь и туши примерно такое же количество времени. После этого выложи в массу лук, перец и кипяти на слабом огне 10 минут. Затем переложи фасоль и туши еще 25 минут. Во время приготовления добавь душистый перец, лавровый лист и уксус. Готовый салат из фасоли с овощами разложи по стерилизованным банкам и закатай. Из этого количества ингредиентов должно получиться 15 банок по 0,5 л.

Рецепт фасоли с овощами на зиму с чесноком

Ингредиенты:

50 мл масла;

100 г сухой фасоли;

несколько луковиц;

по 150 г моркови и болгарского перца;

3 больших зубчика чеснока;

200 г мясистых помидоров;

половина ложки сахара и полная соли;

ложка 9% раствора уксуса.

Способ приготовления:

Промой фасоль и оставь ее в холодной воде на ночь при комнатной температуре. По возможности несколько раз смени воду. Вымоченную фасоль снова промой, пересыпь в кастрюльку со свежей водой, поставь на плиту. Готовь на маленьком огне, не совсем закрыв крышкой, до мягкости. Вымыв помидоры, разрежь на дольки, удали светлую сердцевину, если она есть. Выложи томаты вместе с чесноком в измельчитель блендера, перебивай до состояния пюре. Перец очисти от семян, сполоснув, нарежь мякоть небольшими кубиками. Мелкими кусочками шинкуй лук, морковь очисти, ополаскивай водой, натри на большой терке. Томатную массу в большой кастрюле поставь на плиту. Медленно прогревай, систематически снимая пену. В кипящий соус высыпай сахар, подлей пищевой уксус и масло, посоли. Увеличив нагрев, доведи соус до закипания и всыпь в него болгарский перец. Провари минут семь, добавь лук с морковной стружкой. Перемешав, провари ровно столько же, и положи фасоль. Готовь при незначительном кипении 30 минут, периодически перемешивая, чтобы не подгорело. Помой полулитровые баночки. Обсушив, обработай паром или в микроволновке. Одновременно в кастрюльке прокипяти крышки. Готовый кипящий салат разложи в стерильную тару, сразу прикрыв ее крышками и герметично закрыв. Поставь банки вверх дном, оставь салат до полного охлаждения под слоем теплых вещей.

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