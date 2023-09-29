Заморозка перца на зиму: основные способы и лайфхаки

Болгарский перец — это не только кладезь витаминов, необходимых человеку для здоровья и полноценной жизни, но и важный компонент для приготовления многих блюд.
Если ты хочешь полакомиться перцем зимой, его можно подготовить и заморозить заранее. Заморозка перца на зиму: что нужно знать и как правильно это делать — читай в материале.
Для классических рецептов замораживания используют всего один ингредиент — болгарский перец. Его или замораживают целиком, либо режут на кусочки. Овощи также можно посыпать специями, перцем и солью. Но делать это не рекомендуют. Также для заморозки нужны контейнеры или пакеты для заморозки.
Один из способов — заморозить перец целиком без начинки, для дальнейшего фарширования. Чтобы потом, без лишних хлопот и с большим удовольствием сделать такое блюдо как фаршированные перцы. При чем фаршировать их ты сможешь его как в классическом виде — мясным фаршем с рисом, так и смесью овощей и риса. Это будет одинаково вкусно и удовлетворит разные предпочтения.
Кроме заготовки целого перца можно сделать заготовку кусочками в двух видах. Например, нарезать кубиками и соломкой.
Кроме заготовки целого перца можно сделать заготовку кусочками в двух видах. Например, нарезать кубиками и соломкой.
Кубики болгарского перца можно использовать в рагу или зимних салатах, при приготовлении овощных запеканок. Они имеют особенно привлекательный вид если взять перцы разного цвета. Нарезка соломкой отлично подойдет для борщей и супов, а ещё с ним можно приготовить полезный омлет. Также можно заморозить болгарский перец с другими овощами и использовать для борщей, супов, вторых блюд.
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