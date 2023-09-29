Заморозка перца на зиму: основные способы и лайфхаки

Болгарский перец — это не только кладезь витаминов, необходимых человеку для здоровья и полноценной жизни, но и важный компонент для приготовления многих блюд.

Если ты хочешь полакомиться перцем зимой, его можно подготовить и заморозить заранее. Заморозка перца на зиму: что нужно знать и как правильно это делать — читай в материале.

Заморозка болгарского перца на зиму: какие нужны ингредиенты

Для классических рецептов замораживания используют всего один ингредиент — болгарский перец. Его или замораживают целиком, либо режут на кусочки. Овощи также можно посыпать специями, перцем и солью. Но делать это не рекомендуют. Также для заморозки нужны контейнеры или пакеты для заморозки.

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Как заморозить болгарский перец на зиму и для чего потом пригодится

Один из способов — заморозить перец целиком без начинки, для дальнейшего фарширования. Чтобы потом, без лишних хлопот и с большим удовольствием сделать такое блюдо как фаршированные перцы. При чем фаршировать их ты сможешь его как в классическом виде — мясным фаршем с рисом, так и смесью овощей и риса. Это будет одинаково вкусно и удовлетворит разные предпочтения.

Кроме заготовки целого перца можно сделать заготовку кусочками в двух видах. Например, нарезать кубиками и соломкой.

Кубики болгарского перца можно использовать в рагу или зимних салатах, при приготовлении овощных запеканок. Они имеют особенно привлекательный вид если взять перцы разного цвета. Нарезка соломкой отлично подойдет для борщей и супов, а ещё с ним можно приготовить полезный омлет. Также можно заморозить болгарский перец с другими овощами и использовать для борщей, супов, вторых блюд.

Заморозка перца на зиму: правила подготовки

Отбери негодные экземпляры и помой остальные. Для заморозки на зиму любая влага не полезна, поэтому на всех этапах подготовки влагу удали. Далее, его либо фаршируем, либо нарезаем на кубики или полоски. Для варианта с подвяливанием время сушки выбирается таким, чтобы перец не встал на тропу высыхания. Если полное высушивание его занимает 15– 20 часов, то подвяливай 5–6 часов. Запеченный вариант продукта получается при помещении его в духовку минут на 30–40 при температуре 150–180 градусов, выделившийся сок замораживается вместе с перцем. Перед тем как заморозить перец на зиму для фарширования, его полезно недолго бланшировать в кипятке. После этого он без повреждений собирается в компактную, удобную для хранения пирамидку.

Заморозка и хранение перца на зиму: пошаговый рецепт

Чтобы дольше сохранить перец фаршированный, заморозка должна пройти быстро. Если твоя морозилка имеет режим шоковой заморозки, то позволит наилучшим образом сохранить все полезные свойства продукта. Но и без нее при температуре в морозилке не выше -16 градусов за два часа фаршированные перцы благополучно замёрзнут и будут готовы к упаковке. Целые овощи при сборке в пирамидку нужно проложить лоскутками из полиэтилена с тем, чтобы упростить их последующее разделение. Как и резаные, их следует упаковать в специальные полиэтиленовые пакеты для заморозки. Герметичность в этом деле очень важна, ведь перец долго не высохнет и будет защищен от сторонних запахов. При температуре хранения не выше -18 градусов в любом виде сохраняется до следующего урожая.

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