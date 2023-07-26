Как заморозить персики целиком, половинками и в виде пюре: главные правила заморозки

Десерты и выпечка с персиками отличаются своей сочностью и невероятно нежным вкусом. Поэтому лучше не ограничивать себя зимой в любимом лакомстве.

При этом, существует множество рецептов хранения ароматных фруктов. Один из таких — заморозка. Как заморозить персики в домашних условиях — читай в материале.

Как заморозить персики: главные правила подготовки и выбора фруктов

В первую очередь нужно обращать внимание на спелые плоды. При этом они должны быть не мягкими, без следов ударов. Если ты купил (-а) поврежденные фрукты, лучше добавь их в компот или сделай ароматное варенье. Лучше выбирай для этого дела сладкие сорта.

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Перед заморозкой плоды важно хорошо вымыть и обсушить. Для заморозки бери контейнеры или пакеты, которые хорошо закрываются.

Как заморозить персики на зиму половинками

Для этого способа воспользуйся пошаговой инструкцией:

Спелые персики помой и обсуши. Раздели фрукты на половинки и удали косточки. Разложи половинки персиков срезом вверх на подносы, противни или разделочные доски. Убери фрукты в морозилку на несколько часов. Затем переложи персики в пластиковые пакеты с застежками и отправь на хранение в морозилку.

Как заморозить персики в домашних условиях: рецепт заготовки с косточкой

Помой и просуши фрукты. Оберни их бумагой (каждый — отдельно). Помести в пакет, плотно закрой и отправь в морозильник. Перед приготовлением фрукты разморозь при комнатной температуре и добавляй в пищу, как свежие.

Как заморозить персики в сиропе: пошаговая инструкция

Для приготовления сиропа добавь 1 чашку воды и 1 чашку сахара в сотейник. Нагрей и готовь, помешивая, пока весь сахар не растворится. Дай сиропу полностью остыть. Тебе понадобится около 1/2 чашки сиропа на каждый литр емкости, в которой ты будешь замораживать персики. Добавь 1/8 чайной ложки лимонной кислоты на чашку сиропа. Налей 1/2 чашки охлажденного сиропа в контейнер емкостью 1 л. Выложи кусочки персика, оставив сверху примерно сантиметр свободного места. Закрой крышку контейнера и отправь его в морозильную камеру.

Как заморозить персики с сахаром: инструкция

В первую очередь помой персики. Удали косточки и разрежь мякоть на кусочки. Выложи в пластиковые контейнеры, пересыпь сахаром по вкусу и оставь при комнатной температуре, пока не выделится сок. Закрой и отправь в морозилку на хранение.

Как заморозить пюре из персиков: рецепт

Для приготовления такой заготовки помой персики и удали косточки. Разрежь фрукты на кусочки и сложи в чашу блендера. Засыпь сахаром по вкусу, затем измельчи в пюре. При необходимости всыпь больше сахара. Если получится слишком сладко, добавь лимонный сок или лимонную кислоту.

Раньше мы рассказывали, как заморозить помидоры на зиму.

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