Как заморозить персики целиком, половинками и в виде пюре: главные правила заморозки

Десерты и выпечка с персиками отличаются своей сочностью и невероятно нежным вкусом. Поэтому лучше не ограничивать себя зимой в любимом лакомстве.
При этом, существует множество рецептов хранения ароматных фруктов. Один из таких — заморозка. Как заморозить персики в домашних условиях — читай в материале.
В первую очередь нужно обращать внимание на спелые плоды. При этом они должны быть не мягкими, без следов ударов. Если ты купил (-а) поврежденные фрукты, лучше добавь их в компот или сделай ароматное варенье. Лучше выбирай для этого дела сладкие сорта.
Перед заморозкой плоды важно хорошо вымыть и обсушить. Для заморозки бери контейнеры или пакеты, которые хорошо закрываются.
Для этого способа воспользуйся пошаговой инструкцией:
Для приготовления такой заготовки помой персики и удали косточки. Разрежь фрукты на кусочки и сложи в чашу блендера. Засыпь сахаром по вкусу, затем измельчи в пюре. При необходимости всыпь больше сахара. Если получится слишком сладко, добавь лимонный сок или лимонную кислоту.
Раньше мы рассказывали, как заморозить помидоры на зиму.
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