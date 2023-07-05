Для лучших десертов или домашнего ликера. Как заморозить смородину — самые удобные способы

Из смородины можно приготовить десерты, напитки, соусы для мяса и даже ликеры! Это полезная ягода, которую можно приберечь и на зиму. Если урожай будет удачным, тебе пригодятся удобные и быстрые идеи, как заморозить смородину.

Как заморозить смородину: способы и советы

Спелые и упругие ягоды следует собрать и перебрать. Поврежденные или гнилые не подходят для замораживания. Промой смородину холодной водой, высуши на полотенце или салфетках.

Удобным способом является порционная заморозка. Так будет удобно доставать по 200-500 г ягод для выпечки, десертов или для приготовления компота.

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Замораживать целые и сухие ягоды смородины можно в зип-пакетах или пластиковых контейнерах. Если у тебя нет зип-пакетов, можно использовать обычные полиэтиленовые.

Во время такой заморозки ягоды останутся рассыпчатыми, их будет удобно использовать для украшения десертов или приготовления других блюд. Кстати, очень удобно подписывать пакеты перед тем, как замораживать их.

На пакетиках можно писать сорт смородины, год урожая и вес. Это значительно упрощает процесс поиска нужных ягод в морозильнике.

Заморозить смородину с сахаром тоже можно. Это простой рецепт, не требующий много времени. В контейнеры насыпь небольшой слой сахара. Хорошо вымытые и перебранные ягоды насыпь на сахар. Засыпь еще один слой сахара. Закрой контейнер и поставь его в морозильник.

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Как заморозить смородину: пюре

Вариант замораживания, который занимает меньше всего места в морозильнике. Для этого следует перетереть смородину через мясорубку или блендер. Сначала нужно хорошо перебрать и промыть ягоды.

На каждый кг смородины отмерь по 100 г сахара. Начинай перебивать блендером в пюре. Готовое ягодное пюре разлей в контейнеры или зип-пакеты. Также можно разлить немного в формочки для льда.

Разморозить такое пюре можно несколькими способами: в теплой воде, в холодильнике или при комнатной температуре.

После размораживания смородину следует сразу употреблять в пищу. Она не подходит для многократной заморозки, потому что теряет вкусовые свойства. Смородину следует хранить при температуре от -18°C не больше года.

А если хочешь хранить в морозильнике не только спелые ягоды, раньше мы рассказывали, как заморозить помидоры на зиму.

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