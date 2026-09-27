Как сушить шиповник в духовке, микроволновке и электросушилке: эффективные методы

Шиповник — это вкусные и сочные плоды дикой розы. А о пользе шиповника при простудных заболеваниях известно издавна. Чтобы сохранить как можно больше витаминов, их можно засушить на зиму. Как сушить шиповник в духовке — читай в материале.

Сушка шиповника в духовке: рецепт пошагово

В первую очередь выставь правильную температуру. В газовой духовке шиповник нужно сушить при температуре 50-70 градусов, в электрической — 40-60 градусов С, в электрической с конвекцией — не более 40 градусов. В газовой шиповник должен высохнуть за 6-8 часов, для электрической духовки будет достаточно 4 часов. Просто застели противень пергаментной бумагой, и равномерно разложи шиповник. Ягоды должны быть сухими и не соприкасаться, иначе начнут пригорать и склеиваться между собой. Суши в режиме выпекания, но не выставляй сразу максимальную температуру, например, при использовании электрической духовки сначала поставь 40 градусов и за 4 часа доведи до 60. Дверцы оставь открытыми на 5 см. Помешивай ягоды при сушке, чтобы они не слиплись.

Как сушить шиповник в электросушилке

При сушке градусы электросушилки не должны падать ниже +50°C. Но и не превышать отметку +70°C. В первую очередь включи прибор на максимальную температуру, а через два часа переключи термостат на +50°C. После мытья плодов помести их в электросушилку на 6-8 часов.

Как сушить шиповник в микроволновке

Именно микроволновую печь считают лучшим помощником в сушке шиповника. Очищенные ягоды разложи на плоской тарелке и установи в работающую при режиме слабого нагрева микроволновую печь на 15 минут. Если по окончании работы прибора ягоды еще влажные, процедуру повтори, но следи за тем, чтобы они излишне не пересохли.

Как сушить шиповник на солнце

Ягоды перебери, удали поврежденные. Хорошие плоды выложи на противне или деревянных дощечках на солнце. При этом нужно следить за погодой: если ожидаются дожди, поддоны переносят в помещение. В зависимости от состояния сырья и погодных условий высушивание длится до трех недель.

Раньше мы рассказывали, как сушить груши в духовке, на солнце и в микроволновке: пошаговые инструкции.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!