Как сушить шиповник в духовке, микроволновке и электросушилке: эффективные методы

Шиповник — это вкусные и сочные плоды дикой розы. А о пользе шиповника при простудных заболеваниях известно издавна. Чтобы сохранить как можно больше витаминов, их можно засушить на зиму. Как сушить шиповник в духовке — читай в материале.
При сушке градусы электросушилки не должны падать ниже +50°C. Но и не превышать отметку +70°C. В первую очередь включи прибор на максимальную температуру, а через два часа переключи термостат на +50°C. После мытья плодов помести их в электросушилку на 6-8 часов.
Именно микроволновую печь считают лучшим помощником в сушке шиповника. Очищенные ягоды разложи на плоской тарелке и установи в работающую при режиме слабого нагрева микроволновую печь на 15 минут. Если по окончании работы прибора ягоды еще влажные, процедуру повтори, но следи за тем, чтобы они излишне не пересохли.
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