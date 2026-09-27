Стиль жизни Еда и рецепты

Как сушить шиповник в духовке, микроволновке и электросушилке: эффективные методы

Анна Голишевская, редактор сайта 27 сентября 2026, 17:00 2 мин.
как сушить шиповник
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь