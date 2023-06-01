Сохрани аромат свежести на будущее: простые способы сушить мяту в домашних условиях

Хоть за окном уже не так часто проливаются ливни, но все же думаешь, как иногда хорошо вечером сесть с чашечкой чая, которую можно дополнить ароматной мятой.

Но когда летний период пройдет, все равно захочется забрать с собой эту свежесть в будущее. Поэтому лучшая идея — засушить мяту в домашних условиях.

Как сушить мяту в домашних условиях

В первую очередь, стоит позаботиться о том, чтобы собрать мяту правильно. Лучше всего это делать не раньше июня, поскольку до сих пор растение не успевает накопить нужное количество ароматических масел.

Также мята желательно должна быть собрана подальше от дорог, где могли проезжать машины. Ведь это растение, пока растет, впитывает все, что может быть в воздухе.

Когда мяту уже удалось собрать, или приобрести, то перед сушкой ее следует хорошо промыть под холодной водой. После этого разложить ее на бумажных полотенцах в тени и дать немного просохнуть.

Затем остается собрать мяту в большие пучки, которые будут иметь немного пространства между листьями, чтобы они могли получать свободный доступ к воздуху.

Если есть балкон или веранда, то именно это место идеально подойдет для того, чтобы развесить там пучки мяты. Однако может подойти и другое хорошо проветриваемое пространство, но имеющее защиту от дождей.

Но можно высушить мяту другим способом. Тогда ее следует отделить листочками от стеблей и разложить тонким слоем на бумаге, а затем переворачивать их со временем.

Самое главное — следить, чтобы на растение не попадали солнечные лучи, поскольку это пересушит его и лишит полезных свойств.

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