К ароматному чаю, коктейлям или десертам: как вырастить мяту на подоконнике

Мята не только вкусная, но и очень полезная для нашего организма. Чтобы она постоянно была под рукой, можно вырастить специю на подоконнике дома или прямо на кухне. Если хорошо за ней ухаживать, лакомиться мятой можно круглый год. Читай в нашем материале, как вырастить мяту на подоконнике — полезные советы по посадке и уходу.

Как вырастить мяту на подоконнике: советы посадки и ухода

Выращивать мяту дома можно в любое время года. Если у тебя рядом есть посадка мяты, лучше размножить ее побегами, чем семенами. Но подходит любой метод.

Выбери небольшой горшок диаметром 10 см. Для мяты подойдет почва для комнатных растений, которая продается в магазинах для сада и огорода. Побеги мяты нужно посадить в горшок, на две трети наполненный грунтом. Для семян глубина высадки — 0,5 мм.

Сейчас также смотрят

Присыпь землей посадку и полей водой. Если ты сажаешь семена — накрой горшок пищевой пленкой на неделю. А если размножаешь растение побегами, в горшке их должно быть три или четыре. Семян на каждый горшок нужно 10–15, ведь мята быстро разрастается.

Лучше всего начинать сажать мяту в марте-апреле. Первые ростки появляются через две – три недели. Для выращивания в домашних условиях сорта мяты такие же, как и для сада — перечная, лимонная, кудрявая, домашняя, ментоловая и другие.

Как ухаживать за мятой в горшке

Когда под пленкой появятся первые побеги, ее можно снимать. Горшок должен стоять на солнечном месте. Если тебе хочется подкормить растение, сделай это раствором мочевины — на 1 л воды 1 г вещества.

Избегай сквозняков, такие растения не любят яркое солнце и резкий холод. Лучшим местом для горшка с мятой в доме будет лоджия. В теплое время года ее можно выносить на балкон.

Подкормку мяты лучше проводить раз в год. Она неприхотлива, поэтому не требует постоянного ухода и удобрений. Собирать урожай мяты можно тогда, когда ее высота достигнет 25–30 см, чаще всего это три недели после появления ростков.

Поливать мяту нужно два – три раза в неделю.

Ранее мы рассказывали, когда сеять петрушку в открытую почву.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!