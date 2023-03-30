До ароматного чаю, коктейлів чи десертів: як виростити м’яту на підвіконні

М’ята не тільки смачна, а й надзвичайно корисна для нашого організму. Щоб постійно мати її під рукою, можна виростити спецію на підвіконні вдома або ж прямісінько на кухні. Якщо добре за нею доглядати, ласувати м’ятою можна цілий рік.

Читай у нашому матеріалі, як виростити м’яту на підвіконні — корисні поради з посадки та догляду.

Як виростити м’яту на підвіконні: поради посадки та догляду

Вирощувати м’яту вдома можна в будь-яку пору року. Якщо в тебе поруч є посадка м’яти, найкраще розмножити її пагонами, ніж насінням. Але будь-який спосіб підходить.

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Вибери невеликий горщик діаметром 10 см. Для м’яти підійде ґрунт для кімнатних рослин, який продається в магазинах для саду та городу. Пагони м’яти потрібно посадити в горщик, на дві третини наповнений ґрунтом. Для насіння глибина висадки — 0,5 мм.

Присип землею посадку та полий водою. Якщо ти садиш насіння — накрий горщик на тиждень харчовою плівкою. А якщо розмножуєш рослину пагонами, в горщику їх має бути три або чотири. Насінин на кожен горщик потрібно 10–15, адже м’ята швидко розростається.

Найкраще починати садити м’яту в березні – квітні. Перші паростки з’являються за два – три тижні. Для вирощування в домашніх умовах сорти м’яти такі ж, як і для саду — перцева, лимонна, кучерява, домашня, ментолова тощо.

Як доглядати за м’ятою в горщику

Коли під плівкою з’являться перші пагони, її можна знімати. Горщик має стояти на сонячному місці. Якщо тобі хочеться підживити рослину, зроби це розчином сечовини — на 1 л води 1 г речовини.

Уникай протягів, такі рослини не люблять яскраве сонце та різкий холод. Найкращим місцем для горщика з м’ятою в домі буде лоджія. В теплу пору року її можна виносити на балкон.

Підживлювати м’яту краще один раз на рік. Вона невибаглива, тому не потребує постійного догляду та добрив. Збирати врожай м’яти можна тоді, коли її висота досягне 25-30 см, найчастіше це три тижні після появи паростків.

Поливати м’яту потрібно двічі – тричі на тиждень.

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