До ароматного чаю, коктейлів чи десертів: як виростити м’яту на підвіконні

М’ята не тільки смачна, а й надзвичайно корисна для нашого організму. Щоб постійно мати її під рукою, можна виростити спецію на підвіконні вдома або ж прямісінько на кухні. Якщо добре за нею доглядати, ласувати м’ятою можна цілий рік.
Читай у нашому матеріалі, як виростити м’яту на підвіконні — корисні поради з посадки та догляду.
Вирощувати м’яту вдома можна в будь-яку пору року. Якщо в тебе поруч є посадка м’яти, найкраще розмножити її пагонами, ніж насінням. Але будь-який спосіб підходить.
Вибери невеликий горщик діаметром 10 см. Для м’яти підійде ґрунт для кімнатних рослин, який продається в магазинах для саду та городу. Пагони м’яти потрібно посадити в горщик, на дві третини наповнений ґрунтом. Для насіння глибина висадки — 0,5 мм.
Присип землею посадку та полий водою. Якщо ти садиш насіння — накрий горщик на тиждень харчовою плівкою. А якщо розмножуєш рослину пагонами, в горщику їх має бути три або чотири. Насінин на кожен горщик потрібно 10–15, адже м’ята швидко розростається.
Найкраще починати садити м’яту в березні – квітні. Перші паростки з’являються за два – три тижні. Для вирощування в домашніх умовах сорти м’яти такі ж, як і для саду — перцева, лимонна, кучерява, домашня, ментолова тощо.
Коли під плівкою з’являться перші пагони, її можна знімати. Горщик має стояти на сонячному місці. Якщо тобі хочеться підживити рослину, зроби це розчином сечовини — на 1 л води 1 г речовини.
Уникай протягів, такі рослини не люблять яскраве сонце та різкий холод. Найкращим місцем для горщика з м’ятою в домі буде лоджія. В теплу пору року її можна виносити на балкон.
Фото: Pexels
Підживлювати м’яту краще один раз на рік. Вона невибаглива, тому не потребує постійного догляду та добрив. Збирати врожай м’яти можна тоді, коли її висота досягне 25-30 см, найчастіше це три тижні після появи паростків.
Поливати м’яту потрібно двічі – тричі на тиждень.
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