Рецепт паштета из грибов на зиму: из корзины и в банку

Не знаю как ты, читатель, а я очень люблю разные пасты, паштеты, намазки. Могу ими лакомиться как с хлебом и без хлеба, с булкой, хлебцами, смазывать блинчики, оладьи, лаваш, а также просто есть ложками. Это могут быть паштеты мясные, рыбные, грибные, а также овощные, творожные намазки — все нравится. Сегодня поделюсь с тобой рецептом паштета из грибов, который легко готовится и нравится многим. Читай в материале пошаговый рецепт, готовь и делись нашей ссылкой на него.
Следует заметить, что паштет можно готовить как из разнообразных лесных грибов: белых, лисичек, подосиновиков, опят, так и шампиньонов. Поскольку сейчас сезон осенних опят, то подаю рецепт паштета на зиму именно из опят.
Ингредиенты:
Приготовление паштета из грибов на зиму:
Грибной паштет на зиму готов.
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Если одну баночку паштета из опят не закрывать на зиму, а оставлять для смакования, то тот, кто любит фасоль, может добавить ее в паштет уже сваренную и перебитую блендером. Оригинальный и необычный вкус гарантирован. Приятного аппетита.
Кстати, заботясь о здоровье наших читателей, даем перечень ядовитых грибов, распространенных в Украине. Читай, и береги себя.
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