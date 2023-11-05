Рецепт паштета из грибов на зиму: из корзины и в банку

Не знаю как ты, читатель, а я очень люблю разные пасты, паштеты, намазки. Могу ими лакомиться как с хлебом и без хлеба, с булкой, хлебцами, смазывать блинчики, оладьи, лаваш, а также просто есть ложками. Это могут быть паштеты мясные, рыбные, грибные, а также овощные, творожные намазки — все нравится. Сегодня поделюсь с тобой рецептом паштета из грибов, который легко готовится и нравится многим. Читай в материале пошаговый рецепт, готовь и делись нашей ссылкой на него.

Следует заметить, что паштет можно готовить как из разнообразных лесных грибов: белых, лисичек, подосиновиков, опят, так и шампиньонов. Поскольку сейчас сезон осенних опят, то подаю рецепт паштета на зиму именно из опят.

Рецепт паштета из грибов на зиму

Ингредиенты:

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3 кг опят;

0,5 кг луковицы;

0,5 кг морковки;

масло для жарки 2 стакана;

5 ч.л соли;

1 ст. л сахара;

80 мл уксуса 9%;

перец молотый черный по вкусу;

лавровый лист.

Приготовление паштета из грибов на зиму:

Приготовить помытые, стерилизованные крышки и банки. Опята почистить, порезать и отварить в подсоленной воде 20 мин, постоянно снимая пену. Вареные грибы промыть и поставить на дуршлаг стечь. Лук режем кубиками, морковь трем на большой терке и тушим на растительном масле до мягкости. Отваренные грибы перемалываем на мясорубке или блендером. К луку с морковью высыпаем грибы и тушим 1 час на маленьком огне. Солим, перчим и постоянно помешиваем. Добавим сахара, уксуса, тушим еще с 10 мин. Раскладываем по баночкам, закатываем крышками и ставим остывать.

Грибной паштет на зиму готов.

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Грибной паштет на зиму по-закарпатски — смотри на видео

Если одну баночку паштета из опят не закрывать на зиму, а оставлять для смакования, то тот, кто любит фасоль, может добавить ее в паштет уже сваренную и перебитую блендером. Оригинальный и необычный вкус гарантирован. Приятного аппетита.

Кстати, заботясь о здоровье наших читателей, даем перечень ядовитых грибов, распространенных в Украине. Читай, и береги себя.

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