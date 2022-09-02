В лесу кроется не одна опасность: список ядовитых грибов Украины

Грустно признавать, но лето закончилось. За окном уже осень, листья начнут желтеть и опадать, а лес поманит свежим воздухом и прогулками.
Но хотим напомнить тебе, что в Украине запрещено ходить в лес во время военного положения. Это не прихоть власти, а правило ради твоей безопасности! В лесу могут быть мины или другие взрывоопасные предметы, так что ходить туда могут только работники специальных служб.
Области Украины, в которых нельзя ходить в лес:
Кроме того, в лесу существует и другая опасность — ядовитые грибы. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в Киевской области две сестры умерли от отравления грибами. Им было 9 и 18 лет.
Старшая сестра Екатерина и ее жених собрали грибы в лесополосе, приготовили ужин и угостили маленькую сестренку. Впоследствии всех троих госпитализировали с острым отравлением.
Несмотря на все попытки медиков, спасти жизни, к сожалению, не удалось.
Не стоит собирать грибы, если хорошо в них не разбираешься. В случае появления тошноты, болей в животе и других симптомов отравления сразу обратись к врачу.
Это список самых распространенных и ядовитых грибов Украины:
В лесу гулять нельзя, поэтому люди проводят время на пляже. Но не все водоемы безопасны. Ранее мы рассказывали о лептоспирозе, его симптомах и лечении.
Фото: Wikipedia
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