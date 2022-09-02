В лесу кроется не одна опасность: список ядовитых грибов Украины

Грустно признавать, но лето закончилось. За окном уже осень, листья начнут желтеть и опадать, а лес поманит свежим воздухом и прогулками.

Но хотим напомнить тебе, что в Украине запрещено ходить в лес во время военного положения. Это не прихоть власти, а правило ради твоей безопасности! В лесу могут быть мины или другие взрывоопасные предметы, так что ходить туда могут только работники специальных служб.

Области Украины, в которых нельзя ходить в лес:

Киев и Киевская область,

Черкасская область,

Волынская область,

Полтавская область,

Житомирская область,

Николаевская область,

Ровенская область,

Сумская область,

Хмельницкая область.

Кроме того, в лесу существует и другая опасность — ядовитые грибы. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в Киевской области две сестры умерли от отравления грибами. Им было 9 и 18 лет.

Старшая сестра Екатерина и ее жених собрали грибы в лесополосе, приготовили ужин и угостили маленькую сестренку. Впоследствии всех троих госпитализировали с острым отравлением.

Несмотря на все попытки медиков, спасти жизни, к сожалению, не удалось.

Не стоит собирать грибы, если хорошо в них не разбираешься. В случае появления тошноты, болей в животе и других симптомов отравления сразу обратись к врачу.

Список ядовитых грибов Украины

Это список самых распространенных и ядовитых грибов Украины:

Бледная поганка

Чортов гриб

Мухомор

Волоконница

Перечный гриб

Гриб говорушка

Ложные опята

Шампиньон желтокожий

Рвотная сыроежка

Ложная лисичка

Бледная поганка

Рвотная сыроежка

Чортов гриб

Говорушка

Мухомор

Ложные опята

Ложная лисичка

Перечный гриб

Шампиньон желтокожий

Волоконница

В лесу гулять нельзя, поэтому люди проводят время на пляже. Но не все водоемы безопасны. Ранее мы рассказывали о лептоспирозе, его симптомах и лечении.

Фото: Wikipedia

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