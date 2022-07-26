Если купаться запрещено, то в воду не лезь! Что такое лептоспироз и чем он опасен

Каждое лето следует ждать выводов специалистов, которые расскажут, можно ли купаться в водоемах Украины. Иначе можно заразиться разными инфекциями, которые, к сожалению, иногда имеют летальный исход.

15-летний школьник из Броваров после купания в пруду заболел лептоспирозом. Впоследствии ребенок скончался. Об этом 25 июля на оперативном совещании сообщила и. о. директора Броварского районного филиала ГУ Киевского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины Оксана Колесник.

Что такое лептоспироз

Лептоспироз — опасное инфекционное заболевание людей и животных, которое вызывают микроорганизмы рода Leptospira путем передачи возбудителя с загрязненными продуктами, водой, а также контактным — через поврежденные кожу и слизистые.

Источниками возбудителей лептоспироза являются инфицированные животные — преимущественно мелкие млекопитающие (мышевидные и водоплавающие грызуны), насекомоядные, сельскохозяйственные животные, собаки, промысловые животные (лисы и др.).

От человека к человеку заболевание не передается.

Возбудитель попадает в воду с мочой инфицированных животных. Заболеть лептоспирозом можно во время купания, ловли рыбы в зараженных водоемах, при сенокосе на увлажненных территориях, при уходе за больными и инфицированными животными и т.д.

В Украине заболеваемость лептоспирозом сезонная и растет весной и летом, когда люди больше времени проводят у водоемов.

Симптомы лептоспироза

Болезнь может проявиться не сразу. Инфекция может дать о себе знать в период от двух до четырех недель после заражения.

Симптомы могут быть как легкими, так и сложными:

головная боль;

горячка;

боль в мышцах;

покраснение глаз;

диарея;

сыпь;

поражение почек;

поражение печени;

менингит.

Диагностика лептоспироза

Очень часто это заболевание сложно диагностировать, ведь симптомы схожи с другими болезнями, например гриппом. Если у тебя есть подобные симптомы и ты недавно контактировал(-а) с больными животными или вероятно зараженным водоемом, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Лептоспироз лечится антибиотиками. При подозрении на это заболевание лечение необходимо начать как можно скорее.

Нужно внимательно относиться к любой среде, в которой ты находишься, ведь можно подхватить серьезные инфекции. Ранее мы рассказывали, что это гепатит B, где им можно заразиться и чем поможет экстренная вакцинация.

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