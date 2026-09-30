В Черновцах воду подают по графику: что известно о ситуации в городе

В Черновцах с 24 сентября большинство жителей города получают воду по графику — только в утренние и вечерние часы. Накануне введения ограничений черновчан попросили запастись водой и с пониманием отнестись к утвержденному графику.

Рассказываем, что известно об отключении воды в Черновцах и когда городу вернут воду.

График отключения воды в Черновцах

В Черновцах на прошлой неделе начали давать воду по графику. Как пояснили в Черновицком городском совете, введение ограничений связано с длительной засухой и уменьшением лимита забора воды для Черновцов, принятым Госагентством водных ресурсов.

Поэтому с целью рационального использования имеющейся воды в городе до 1 октября включительно действуют следующие ограничения для большинства районов:

с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00 — вода есть;

с 10:00 до 18:00 и с 22:00 до 06:00 — водоснабжение отсутствует либо в сети пониженное давление, так как в этот момент наполняют резервуары.

Улицы, на которых ввели ограничение водоснабжения: Аксенина, Алмазова, Бережанская, Богомольца, Бульвар Героев Крут, Александри, Великого, Сентябрьская, Армянская, Воробкевича, Героев Майдана, Главная (30-228, 35-289), Ореховская, Гузар, Гусятинская, Демократическая, Дзержика, Дибровецкая, Дорошенко, Энтузиастов, Здоровья, Золочевская, Подковы, Франко, Ивасюка, Каспрука, Кафедральная, Карбулицкого, Кармелюка, Квитковского, Киевская, Ковельская, Комаровская, Кривоноса, Курильская, Дутковского (Попова), Леси Украинки, Рыбалки, Мазепы, Мартовича, Мизунского, Мизюна, Надречная, Небесной Сотни (1-19 А, 2-12), Кобылянской, Ончула, Парковый Проезд, Победы, Петрищука, Южно-Кольцевая, Поповича, Привокзальная, пер. Энтузиастов, пер. Зарожский, пер. Курильский, пер. Ходоровский, пер. Дутковского, проспект Независимости, Скальда, Северина, Соборная площадь, Сокольская, Стрыйская, Ткача, Товстюка, Учительская, Ходоровская, Хотинская (10 А, 45-49, 54 В, 55), Чибинеева, Шевченко, Щербанюка, Налепки и прилегающие к ним.

График не вводили на улице Русской, а также на микрорайонах Каличанка и Рогозна.

Как сообщает Суспільне, в Черновицком водоканале не прогнозировали, придется ли продолжать водоснабжение по графику после 1 октября. Технический директор Черновцыводоканала Андрей Сайковский отмечал, что дальнейшая ситуация будет зависеть от осадков.

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