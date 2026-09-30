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В Черновцах воду подают по графику: что известно о ситуации в городе

Марина Слизовская, редактор сайта 30 сентября 2026, 21:00 2 мин.
отключение воды Черновцы
Фото Unsplash

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