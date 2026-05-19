Удар по Прилукам баллистической ракетой: среди погибших и раненых есть дети

Около 10 часов утра российские войска нанесли удар баллистической ракетой по центральной части Прилук. Враг целился в территорию одного из предприятий, однако серьезные повреждения получили гражданские торговые объекты, расположенные рядом. О последствиях террористического акта сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Удар по Прилукам: данные о погибших и раненых

Число погибших в результате ракетного удара по Прилукам возросло до трех человек. В больнице скончался 15-летний парень, несмотря на длительные усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось.

На эту минуту известно о 23 раненых жителях, еще шесть человек обратились за помощью из-за острой реакции на стресс. Среди находящихся под наблюдением врачей также остается 14-летний ребенок.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь после мощных взрывов, потрясших город. Спасатели и правоохранители продолжают работать на местах попаданий для ликвидации последствий атаки.

Пожар в Прилуках сегодня и масштабные разрушения

В результате попадания ракеты значительные разрушения получил местный торговый центр и супермаркет. Также повреждена техника спасателей, находившаяся поблизости. Сразу после прилета возник масштабный пожар в Прилуках сегодня, к ликвидации которого привлекли все имеющиеся подразделения ГСЧС.

Читать по теме Обстрел Украины 18 мая: РФ атаковала БпЛА и ракетами, среди пострадавших — дети В ночь на 18 мая враг применил 546 средств воздушного нападения.

Спасательные работы после взрывов в Прилуках

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, полиция и представители ОГА. Специалисты проводят разбор завалов в поврежденном ТЦ, под которыми могут находиться люди. Местные власти напоминают, что взрывы могут повториться в случае новых пусков, поэтому призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги.

Ранее мы писали, что ВСУ освободили Отрадное на Харьковщине — читай в материале, как проходила операция.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!