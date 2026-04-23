Финал Кубка Украины по футболу 2026: когда и где смотреть главный матч сезона

Финал Кубка Украины сезона 2025–2026 станет противостоянием киевского «Динамо Киев» и сенсационного дебютанта — команды Чернигов.

Когда состоится финал Кубка Украины по футболу 2026, где его смотреть и какая цена билета — читайте в материале.

Когда финал Кубка Украины по футболу 2026

Решающий матч пройдет 20 мая на стадионе Арена Львов.

Номинальным хозяином станет Чернигов.

Обе команды прошли непростой путь к финалу: киевляне уверенно разгромили Буковину в полуфинале.

А Чернигов стал сенсацией турнира, обыграв Металлист 1925 в серии пенальти.

Динамо сейчас выступает в Украинской Премьер-лиге — это высший дивизион украинского футбола. После большей части сезона команда занимает 5-е место. Это означает, что киевляне остаются среди сильнейших клубов страны и претендуют на еврокубки.

Чернигов играет в Первой лиге Украины, где занимает 12 позицию, то есть находится в нижней части таблицы и не борется за повышение в классе. Именно поэтому выход команды в финал Кубка стал большой неожиданностью.

Такие случаи редки: ранее только Ингулец доходил до финала, представляя Первую лигу.

На данный момент действующим обладателем Кубка является Шахтер Донецк, который в прошлом сезоне обыграл Динамо в серии пенальти.

Поэтому для киевлян будущий финал — это шанс вернуть трофей, а для Чернигова — возможность войти в историю украинского футбола.

Финал Кубка Украины по футболу 2026: цена билета и где смотреть

Финальный матч Кубка Украины сезона 2025/26 планируют провести на стадионе Арена Львов. Организаторы стремятся увеличить количество зрителей на трибунах до максимально возможного уровня.

Ожидается, что на решающую игру допустят около 5 тысяч болельщиков, что значительно больше, чем сейчас разрешено на обычных матчах чемпионата.

Для сравнения, во время игр Украинской Премьер-лиги на этом стадионе действует ограничение — не более 2420 зрителей.

На данный момент официальная стоимость билетов на финал 2026 года еще не объявлена. Однако по опыту прошлых лет можно ориентироваться на цены примерно от 700 до 1000 гривен (как на финал 2025 года).

Трансляции Кубка Украины традиционно показывают:

телеканалы группы Суспільне

спортивные платформы, которые ведут онлайн-трансляции.

