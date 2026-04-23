Россияне ударили по многоэтажке в Днепре: трое погибших, среди раненых – дети

В ночь на 23 апреля Днепр стал целью массированной вражеской атаки. В результате обстрелов в городе зафиксированы масштабные разрушения, есть погибшие и раненые, среди которых — дети. По состоянию на утро спасательная операция продолжается.

Россияне обстреляли Днепр: детали

По официальным данным главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, в результате ночного террора пострадало до 10 человек.

Четверо — госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди них двое детей — девочки 9 и 14 лет, — отметил глава ОВА.

Впоследствии он добавил, что количество погибших возросло до трех:

Только что спасатели обнаружили тело еще одного человека в изуродованной вражеским ударом многоэтажке. Таким образом, ночная атака россиян на Днепр унесла жизни трех человек.

Масштабы разрушений: данные ГСЧС и городских властей

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что основной удар пришелся на жилую застройку. В городе возникло несколько пожаров, которые огнеборцам уже удалось локализовать.

Частично разрушена жилая 13-этажка, возник пожар. Также в городе горели админздание, автомобили и магазин — пожары локализованы, — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки на Днепр погиб 42-летний мужчина / 3 Фотографии

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что всего в городе зафиксированы повреждения на четырех разных локациях. Под удар попали по меньшей мере 13 домов, в которых выбито более 500 окон.

— Ситуация, к сожалению, похожа на ту, что произошла ранее на проспекте Героев. В пострадавшей многоэтажке в центре города в настоящее время отключены вода, газ и свет. Ждем разрешения спасателей, чтобы начать техническую экспертизу здания, — сообщил городской глава.

На местах попаданий развернуты штабы помощи. Психологи ГСЧС уже оказали поддержку 26 жителям, находившимся в шоковом состоянии. Коммунальные службы города уже приступили к уборке территорий от обломков и стекла.

Спасатели продолжают разбирать завали в разрушенном подъезде, надеясь найти пропавшего человека живым. Окончательные данные о масштабах ущерба и количестве пострадавших уточняются.

