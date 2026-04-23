“Украина — щит Европы”: Принц Гарри прибыл в Киев с мощным месседжем в мир

Герцог Сассекский сделал неожиданный шаг, чтобы снова привлечь внимание мира к борьбе украинского народа. Как сообщает издание ITV News, принц Гарри прибыл в столицу ночным поездом из Польши.

Мир видит вас и уважает: Принц Гарри в Киеве

На перроне киевского вокзала в четверг утром принца встречали официальные лица. Несмотря на долгую дорогу, герцог сразу очертил цель своего приезда — борьбу против «онемения» мира к войне, которая длится уже более двух лет.

Я хотел напомнить людям дома и по всему миру, с чем сталкивается Украина. Моя цель — поддержать людей и партнеров, которые ежечасно выполняют необычайную работу в невероятно трудных условиях, — подчеркнул герцог Сассекский.

Украина как щит континента: выступление на конференции по безопасности

Центральным событием визита Гарри станет его участие в масштабной Киевской конференции по безопасности. Перед западными политиками и военными стратегами он озвучит тезис, который фактически признает Украину ключевым гарантом европейского спокойствия.

По словам принца, Украина сегодня — это страна, которая храбро и успешно защищает восточный фланг Европы. Он подчеркнет, что нынешняя битва — это не просто территориальный спор, а глобальная война за демократические ценности, где украинцы стоят на передовой защиты всего континента.

Ключевые акценты визита:

Гарри призвал мир не позволять другим кризисам затмевать ситуацию в Украине;

Герцог остро осудил похищение украинских детей российскими войсками. Он назвал это систематическим и намеренным актом, который должен стать предметом рассмотрения в Международном уголовном суде;

Опираясь на собственный боевой опыт, Гарри встретится с участниками сообщества Invictus Games. Для него поддержка ветеранов, количество которых растет из-за интенсивных боевых действий, является приоритетом.

Читать по теме Принц Гарри в Киеве! Что делает в столице герцог Сассекский Это первый визит Гарри в украинскую столицу.

Принц Гарри уделит большое внимание разминированию

Особо эмоциональной частью визита является поддержка фонда The Halo Trust. Это благотворительная организация, которой в свое время опекалась мать Гарри, принцесса Диана. Сегодня миссия по очистке украинских земель от мин является крупнейшей операцией Halo Trust в мире — здесь работает 1300 сотрудников.

Для принца это не просто благотворительность, а продолжение дела всей жизни его матери в условиях современной войны.

Я с нетерпением жду возобновления связи с сообществом Invictus и хочу быть рядом с теми, кто помогает Украине выиграть эту борьбу, — подытожил принц.

Интересно, что визит в Киев состоялся всего через несколько дней после завершения турне Гарри и Меган Маркл по Австралии. Это подчеркивает, что вопрос Украины для герцога Сассекского является приоритетом номер один в его международной деятельности.

Главное фото: Kyiv Security Forum.

Принц Гарри помогает ветеранам Украины с первых дней войны. Напомним, что ранее он поддержал наших военных, надев шеврон бригады Рубеж.

