Принц Гарри в Киеве! Что делает в столице герцог Сассекский

12 сентября Киев встречает немало иностранных гостей. Среди них принц Гарри, для которого первый визит в украинскую столицу. До этого он уже посещал Львов.

Принц Гарри приехал в Киев: детали

Как сообщает издание The Guardian, принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев по приглашению украинского правительства, чтобы помочь сделать “все возможное” для содействия выздоровлению тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения.

Во время поездки в Киев принц и команда из его фонда Invictus Games собираются подробно описать новые инициативы по реабилитации раненых, чтобы оказать помощь всем регионам страны.

Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления, — сказал Гарри в комментарии журналистам в ночном поезде.

— Мы можем продолжать очеловечивать людей, причастных к этой войне. Мы должны держать это в центре внимания. Я надеюсь, что эта поездка поможет людям осознать это, потому что легко потерять чувствительность к происходящему.

Принц отметил, что сначала его пригласила в Киев Ольга Руднева, основательница и генеральный директор травматологического центра Superhumans во Львове. Он посетил центр в апреле, но случайно встретился с ней несколько месяцев назад в США.

— Я встретил Ольгу в Нью-Йорке. Это была случайная встреча, и я спросил ее, чем могу помочь. Она сказала: “Наибольшее влияние вы будете иметь, если приедете в Киев”. Мне пришлось уточнить у жены и британского правительства, чтобы убедиться, что все хорошо. Затем пришло официальное приглашение.

По мнению Гарри, во Львове не удастся увидеть больших последствий войны, ведь город расположен на западе страны.

— Это впервые, когда мы увидим настоящие разрушения войны, — заявил он.

В ходе поездки принц посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что он проведет время с 200 ветеранами, которых также пригласили. Он также встретится с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Принц Гарри помогает ветеранам Украины с первых дней войны. Напомним, что ранее он поддержал наших военных, надев шеврон бригады Рубіж.

