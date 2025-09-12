Принц Гаррі у Києві! Що робить у столиці герцог Сассекський

12 вересня Київ зустрічає чимало іноземних гостей. Серед них принц Гаррі, для якого це перший візит в українську столицю. Перед цим він вже відвідував Львів.

Принц Гаррі приїхав до Києва: деталі

Як повідомляє видання The Guardian, принц Гаррі здійснив несподіваний візит до Києва на запрошення українського уряду, щоб допомогти зробити “все можливе” для сприяння одужанню тисяч військовослужбовців, які дістали серйозні поранення.

Під час поїздки до Києва принц та команда з його фонду Invictus Games збираються детально описати нові ініціативи щодо реабілітації поранених, щоб наприкінці надати допомогу всім регіонам країни.

Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення, — сказав Гаррі в коментарі журналістам у нічному поїзді.

— Ми можемо продовжувати олюднювати людей, причетних до цієї війни. Ми повинні тримати це в центрі уваги. Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе людям усвідомити це, бо легко втратити чутливість до того, що відбувається.

Принц зазначив, що спочатку його запросила до Києва Ольга Руднєва, засновниця та генеральна директорка травматологічного центру Superhumans у Львові. Він відвідав центр у квітні, але випадково зустрівся з нею кілька місяців тому у США.

— Я зустрів Ольгу в Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав її, чим можу допомогти. Вона сказала: “Найбільший вплив ви матимете, якщо приїдете до Києва”. Мені довелося уточнити у дружини та британського уряду, щоб переконатися, що все гаразд. Потім прийшло офіційне запрошення.

На думку Гаррі, у Львові не вдасться побачити великі наслідки війни, адже місто розташоване на Заході країни.

— Це вперше, коли ми побачимо справжні руйнування війни, — заявив він.

Під час поїздки принц відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він проведе час з 200 ветеранами, яких також запросили. Він також зустрінеться з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

Принц Гаррі допомагає ветеранам України з перших днів війни. Нагадаємо, що раніше він підтримав наших військових, одягнувши шеврон бригади Рубіж.

