Укрзалізниця збільшує кількість рейсів до Карпат у червні: графік та дати

Літній сезон поїздок у гори набирає обертів, і знайти вільні місця на популярні напрямки стає все важче. Аби розвантажити маршрути, Укрзалізниця призначила низку додаткових поїздів зі столиці до Рахова та Солотвина.

Як пояснили у компанії, таке рішення ухвалили після ретельного аналізу попиту: наявні вагони просто перерозподілили на ті маршрути, які зараз потрібні пасажирам найбільше.

Нові дати для поїздок: розклад рейсів на Рахів та Солотвино

Крім того, залізничникам вдалося швидше випустити на колії додаткові вагони завдяки пришвидшеним темпам роботи ремонтних бригад.

Графік руху додаткових поїздів:

Напрямок Київ — Рахів (поїзди №213/214 та №251/252):

Відправлення зі столиці: 17, 19 та 21 червня;

Зворотні рейси з Рахова: 18, 20 та 22 червня.

Напрямок Київ — Солотвино (поїзд №203/204):

Виїзд із Києва: 19 та 21 червня;

Зворотні рейси із Солотвина: 20 та 22 червня.

Квитки на ці рейси вже з’явилися у продажу. Придбати їх можна класичним способом — через офіційний мобільний застосунок Укрзалізниці або на сайті перевізника.

Пасажирам радять не зволікати, адже квитки на гірські напрямки зазвичай розкуповують дуже швидко.

Головне фото: Укрзалізниця.

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