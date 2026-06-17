Для тебе Новини

Укрзалізниця збільшує кількість рейсів до Карпат у червні: графік та дати

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Червня 2026, 14:00 2 хв.
Поїзди Київ — Рахів та Київ — Солотвино

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь