Оболонський район Києва: де знаходиться та чим знаменитий найкомфортніший масив столиці

Якщо ти вважаєш, що Оболонський район у Києві — це просто спальний масив, час кардинально змінити думку. Це справжнє місто в місті, де скляні висотки стоять по сусідству із дикою природою, а прохолода Дніпра збиває ритм спекотного мегаполіса.

Тут можна поєднати каву на тридцятому поверсі та спокійний відпочинок із термосом на заповідному острові під крики чайок.

Заінтригували? Іще більше цікавого про Оболонський район у Києві, його історію та найпривабливіші місця — у матеріалі.

Де знаходиться Оболонський район: межі і транспортне сполучення з центром

Район розкинувся у північній частині столиці вздовж правого берега Дніпра. Його площа сягає понад 110 квадратних кілометрів, що робить його одним із найбільших у Києві.

Оболонь межує з Подільським, Шевченківським та Святошинським районами, а на півночі виходить безпосередньо до Київського водосховища.

Головний транспортний шлях району — синя гілка метрополітену (Почайна, Оболонь, Мінська, Героїв Дніпра), яка з’єднує його з центром. Район об’єднує кілька абсолютно різних за своєю харизмою мікрорайонів:

Оболонь — урбаністичний драйв та висотки біля води.

Пуща-Водиця — лісовий курорт зі старовинною трамвайною лінією та оздоровницями.

Куренівка, Пріорка, Мінський та Вишгородський масиви — спокійні, зелені та затишні житлові масиви.

Сьогодні тут мешкає понад 300 тисяч киян, а сам район регулярно потрапляє до рейтингів найкомфортніших для життя.

І тому є багато причин. Серед головних: гарна інфраструктура, велика кількість укриттів (станції метро та підземні паркінги також є укриттями) та відомі на все місто розважальні локації.

Історія Оболонського району Києва

Історію Оболонського району відслідковують аж з часів Київської Русі, коли назва Оболонь (або болоньє) означала заливні луки, які щовесни затоплювалися річками. Тут росла соковита трава, а самі землі століттями слугували головним міським пасовищем.

З Оболонню пов’язані давні язичницькі перекази: за легендою, саме тут стояло капище Велеса — бога достатку та худоби. Його ідола під час хрещення Русі 988 року за наказом князя Володимира скинули та втопили в річці Почайні.

Через те, що район розташований на північних підступах до Києва, ця місцевість не раз ставала ареною жорстоких битв.

А сучасного вигляду район набув у 1970-х роках. Тоді було реалізоване грандіозне інженерне рішення: місцину буквально підняли з води. Намили п’ятиметровий шар піску для захисту від паводків.

Хоча тривалий час масив офіційно називався Мінським, у 2001 році йому нарешті повернули історичне ім’я — Оболонський.

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Оболонський район: цікаві маловідомі факти

А тепер дізнаймося про ті місця, що визначають обличчя району і найбільше приваблюють і тих, хто вже живе тут, і тих, хто шукає, де б оселитися у столиці. В наш перелік родзинок Оболоні потрапили:

Каскад водойм (Йорданське, Кирилівське, Вербне, Біле) — це колишні річкові русла. Вода в них настільки чиста, що на Білому озері офіційно дозволено купатися, а у Вербному мешкають черепахи та рідкісні види риб.

Об’єкт №1, Сталінське метро . В урочищі Наталка біля води збереглася велетенська залізобетонна конструкція — кесон. Це залишки секретного довоєнного проєкту 1930-х років із будівництва залізничного тунелю під Дніпром, який так і не добудували.

Парк Наталка та Оболонська набережна. Колишню промзону перетворили на один із найкращих парків України з біговими доріжками, спортивними майданчиками й затишними кав’ярнями.

Хвилястий міст та Оболонський острів. Новий архітектурний символ Києва — пішохідний міст-хвиля, що з’єднав набережну з заповідним островом. Сам острів облаштували як сучасну зону відпочинку з пляжами та велодоріжками.

Китайська стіна. На вулиці Героїв полку Азов стоїть один із найдовших житлових будинків столиці — понад 600 метрів у довжину.

Сад каменів. Атмосферний сквер із базальтовими брилами, привезеними з різних куточків України, скульптурами та фонтаном, що підсвічується вечорами.

А якщо ти бажаєш продовжити знайомство з Оболонським районом, радимо тобі на практиці дослідити усі його цікаві куточки і скласти власний путівник найцікавіших місцин.

А ще читай про парк Пуща-Водиця у Києві на Оболоні: як старовинний дачний курорт став улюбленим парком киян.

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