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Оболонський район Києва: де знаходиться та чим знаменитий найкомфортніший масив столиці

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Липня 2026, 17:00 4 хв.
оболонский район
Фото Instagram

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