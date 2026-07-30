Квас з чорнобривців: здивуй рідних оригінальним напоєм

Якщо шукаєш нові ідеї для літнього освіжаючого напою, то радимо тобі спробувати незвичайний квас з чорнобривців. Рецепт цього напою простий та необтяжливий, хіба що доведеться трошки витратити час на зривання квіточок. Тому тобі треба попередньо підготувати від трьох і більше десятків суцвіть, залежно від об’єму майбутнього квасу.

Читай, як правильно робити цей напій та про користь чорнобривців — у нашому матеріалі.

Як приготувати квас з квітів чорнобривців

Цей літній напій має виражений аромат, легеньку кислинку та ніжний рожевий колір. Якщо хочеш здивувати рідних та гостей, обов’язково спробуй цей рецепт та дозволь вгадати їм головний інгредієнт. Це точно буде для них завдання з непростих.

Інгредієнти

суцвіття чорнобривців — 30 штук (по 10 штук на 1 літр води);

холодна некип’ячена вода — 3 л;

цукор — 300 г;

лимонна кислота —1 ст. л.

Спосіб приготування

У банку з холодною водою насип цукру та лимонної кислоти, добре перемішай. Переклади у воду немиті свіжі квіти чорнобривців і знову добре перемішай. Накрий банку марлею і залиш на 24 години у теплому місці. Потім перестав квас з чорнобривців на один-два дні у холодильник. Насолоджуйся смачним і корисним напоєм.

Чим корисні чорнобривці

Чорнобривці — це не тільки прикраса наших садів та вулиць, це також їстівна рослина. Квіти використовують для приготування чаю, квасу, а також у якості приправи до різних страв.

Ця рослина з родини айстрових містить велику кількість вітамінів та мінералів, зокрема вітаміни С, А, Е, фолієву кислоту, рутин, калій, фосфор, мідь, селен, залізо, цинк тощо. Багаті чорнобривці на флавоноїди та фітонциди, ефірні олії.

При вживанні цих квіточок в їжу варто пам’ятати про помірність та можливу індивідуальну непереносимість.

Також зверни увагу на те, що чорнобривці для кулінарії краще збирати у власному городі або саду чи перевіреному незабрудненому місці.

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