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Нова пам’ятна монета Sea Baby вже в обігу: як її можна придбати

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Липня 2026, 15:00 3 хв.
Нова пам'ятна монета Морський дрон від НБУ: скільки коштує Sea Baby
Фото НБУ

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