Нова пам’ятна монета Sea Baby вже в обігу: як її можна придбати

Сьогодні в Україні з’явилася нова пам’ятна монета, присвячена зброї, яка змінила хід війни на Чорному морі. Національний банк України ввів в обіг п’ятигривневу монету Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby. Це продовження серії, яка вшановує вітчизняні оборонні розробки.

Як виглядає нова пам’ятна монета Sea Baby

Безпілотник Морський малюк, створений фахівцями Служби безпеки України, став справжнім нічним жахом для російського флоту. Саме він організував ефектну бавовну на Кримському мосту та завдав критичних пошкоджень низці кораблів ЧФ РФ. Тепер легендарний апарат увічнено в металі.

Дизайн монети розробив відомий український художник Андрій Єрмоленко, а втілив у життя скульптор Володимир Дем’яненко:

На аверсі композиція побудована навколо стилізованого тризуба, який плавно переходить у зображення морського дрона, що стрімко рухається по воді;

На реверсі показано сам безпілотник Sea Baby, який розсікає чорноморські хвилі. Угорі викарбувано офіційний логотип СБУ — розробника цієї зброї. Нижче нанесено назву дрона у стилі військового трафаретного маркування. При цьому літера Y в слові BABY креативно стилізована під жест Victory (Перемога).

Офіційна пам’ятна монета морський дрон номінал якої становить 5 гривень, випущена тиражем до 75 000 екземплярів. Кожна одиниця продається у спеціальному сувенірному пакованні.

Перші зразки «Sea Baby» побачили світ ще у 2022 році. Відтоді пам’ятна монета морський дрон увічнює не просто човен із вибухівкою, а високотехнологічну багатоцільову платформу. Завдяки модульній конструкції дрон постійно модернізують.

Сьогодні він здатний не лише виконувати ролі камікадзе, а й дистанційно мінувати акваторію, атакувати берегову інфраструктуру та навіть відстрілюватися від наземних чи повітряних цілей. І найголовніше — все це відбувається без найменшого ризику для життів наших військових.

Пам’ятна монета морський дрон: яка ціна

Офіційно пам’ятна монета введена в обіг 29 липня 2024 року. Проте її фактична реалізація розпочинається з 30 липня.

Придбати її можна буде традиційним шляхом:

В інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ;

У відділеннях банків-дистриб’юторів (їхній перелік можна перевірити на сайті Нацбанку).

Хоча номінал становить 5 гривень, фактична ціна реалізації відрізнятиметься (як і у випадку з усією колекційною продукцією в сувенірних упаковках). Точну вартість варто перевіряти безпосередньо в день старту продажів на сайті інтернет-магазину НБУ.

Це не перша і не остання нова пам’ятна монета, присвячена зброї Перемоги. Нещодавно НБУ випустили монету Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!