Starlight Media запускає загальнонаціональну кампанію: чому турнікет має бути в кишені кожного

В умовах щоденних російських обстрілів цивільних міст уміння надавати першу домедичну допомогу стало такою ж базовою потребою, як дихати. Аби перетворити носіння турнікета на національну звичку, медіагрупа Starlight Media розпочинає масштабну просвітницьку кампанію. До ініціативи залучать телеканали, діджитал-ресурси та зірок, щоб навчити українців рятувати себе і тих, хто поруч.

Мета медіакомпанії — зробити так, аби якісний кровоспинний джгут був у кишені чи рюкзаку кожного українця, хоч би де він перебував. Для цього в ефіри та соцмережі запустять серію спеціальних роликів, сюжетів та публікацій про основи тактичної медицини.

Культура відповідальності: чому це стосується кожного

Ініціатори кампанії переконані, що сьогодні цивільне населення не має права перекладати відповідальність за своє виживання лише на медиків чи військових. СЕО Starlight Media Олександр Богуцький наголошує, що Україна має бути сильною на всіх рівнях.

За його словами, ми маємо бути країною, яка вміє захищатись як на полі бою, так і в тилу. Керівник медіагрупи підкреслює, що суспільство повинне вміти стріляти, надавати першу допомогу, ефективно працювати, платити податки та підтримувати своїх.

На переконання Олександра Богуцького, турнікет із собою — це абсолютна база в культурі відповідальності за власне життя та прояву турботи про людей навколо.

Щоб зробити цей рух по-справжньому масовим, Starlight Media відкрито запрошує до партнерства всі українські бізнеси, інші медіа, громадські організації та лідерів думок.

Турнікет має бути в кожного: практичний старт в ефірі

Кампанія розпочалася з наочного майстер-класу в прямому ефірі телемарафону Єдині новини. Ведуча Олена Фроляк запросила до студії інструкторку навчального центру MEDCAT від благодійного фонду Солом’янські котики Софію Колесник.

Експертка одразу зазначила, що масивна кровотеча, яка загрожує життю, ніколи не зупиняється самостійно, тому діяти треба миттєво. Вона підкреслила, що турнікет має бути в кожного українця, і кожен повинен мати можливість та навички допомогти постраждалому.

Інструкторка детально розібрала алгоритм дій, який врятує життя на вулиці чи вдома. Найперше правило стосується підготовки: кровоспинний джгут має бути правильно складений заздалегідь.

— Багато хто вчиться розривати закритий турнікет різким рухом, “струшуючи” його. Але ми не радимо так робити. У стані стресу руки вас не слухатимуться, вони будуть слабкі, і ви можете просто викинути турнікет убік. Тому кільце має бути готовим заздалегідь, — пояснює Софія.

Правило максимально високо та маркер на лобі

Під час ефіру інструкторка спростувала популярний міф про те, що в цивільних умовах варто довго шукати рану, аби накласти джгут на п’ять сантиметрів вище неї.

Софія Колесник пояснила, що у разі реального поранення весь одяг людини миттєво просочується кров’ю. У паніці визначити точне місце ураження надзвичайно складно.

Тому вона радить накладати турнікет максимально високо на кінцівку — під самісіньку пахву або в пах, прямо поверх одягу. За її словами, все, що знаходиться нижче цього рівня, гарантовано перестане кровити.

Сам процес накладання вимагає фізичної сили. Просунувши кінцівку в кільце, необхідно максимально туго потягнути за вільний край стрічки.

Завершальним, але критично важливим етапом є фіксація часу. Закручений вороток фіксується у пластикових ріжках, а залишок стрічки закріплюється білою липучкою з написом Time.

— Для цього треба мати при собі перманентний маркер. Залежно від часу, медики будуть ухвалювати рішення, як саме знімати турнікет і чи потрібні додаткові медикаменти для збереження кінцівки. Напишіть час на турнікеті, а краще — продублюйте його маркером прямо на обличчі чи лобі пораненого, там це точно не зітреться, — додала Софія Колесник.

Вона радить писати ці цифри не лише на самому турнікеті, а й дублювати їх прямо на відкритих ділянках шкіри пораненого, наприклад, на лобі.

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