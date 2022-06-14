Джгут точно треба послаблювати? Розвіюємо міфи про першу допомогу разом із МОЗ

З початку повномасштабної війни тисячі українців почали проходити курси домедичної допомоги. Під час таких занять людей навчають головного — як зупинити кровотечу. Втім, дехто шукає відповіді самостійно в інтернеті, тож може натрапити на некоректну інформацію.

У МОЗ розповіли про п’ять найпоширеніших міфів щодо накладання джгута та зупинки кровотечі. Якщо ти будеш дотримуватися правильних порад, то зможеш зберегти життя людині.

Міфи про накладання джгута та зупинку кровотечі

Міф. Накладений постраждалому джгут (турнікет) треба послаблювати.

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Факт. Не можна послаблювати джгут (турнікет). Це небезпечно для здоров’я та життя. Адже послаблення джгута може призвести до відновлення критичної кровотечі.

Людина може безпечно носити джгут (турнікет) до двох годин. Відносно безпечно — від двох до шести годин.

Постраждалого обов’язково повинен оглянути медик, який може правильно замінити джгут (турнікет) на інший спосіб контролю кровотечі.

Міф. Не можна накладати джгут (турнікет) на гомілку або передпліччя. Раніше вважалося, що через проходження судини через кістку кров не зупиниться.

Факт. Кровотеча за накладання джгута (турнікета) зупиняється внаслідок стискання м’язів, а не через притискання судини до кістки.

Пам’ятай про правильне накладення джгута — на три – чотири поперечних пальці вище за місце рани (окрім ділянок суглобів).

Міф. Накладати джгути (турнікети) небезпечно й шкідливо. Дехто вважає, що може виникнути гангрена.

Факт. Джгут (турнікет) завжди можна буде зняти або замінити на інший метод контролю кровотечі. Однак не завжди можна встигнути це зробити. Накладений на кінцівку джгут (турнікет) дійсно зупиняє кровопостачання кінцівки.

Якщо людина носитиме джгут (турнікет) занадто довго, то це може призвести до втрати кінцівки, але може врятувати життя. Джгут накладається у разі масивної кровотечі. Якщо вчасно цього не зробити, людина може померти протягом двох – трьох хвилин. Після накладення джгута (турнікета) постраждалого якнайшвидше повинен оглянути медик.

Міф. У випадку венозної кровотечі джгут (турнікет) накладається нижче за місце рани, а за артеріальної — вище.

Факт. Критична кровотеча не поділяється на артеріальну і венозну. Джгут (турнікет) завжди накладається вище за місце рани.

Міф. Кровотечу з носа можна зупинити, закинувши голову назад.

Факт. Це дуже розповсюджений міф, але цього не можна робити. Під час закидання голови назад кровотеча з носа не припиняється, а стікає до шлунку. Це може викликати блювоту або людина може вдавитися.

Щоб зупинити кровотечу з носа, необхідно трохи нахилитися вперед, притиснути крило носа (з тієї сторони, з якої йде кров) до іншої перегородки та утримувати, поки кровотеча не зупиниться чи до приїзду медиків.

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