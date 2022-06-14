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Джгут точно треба послаблювати? Розвіюємо міфи про першу допомогу разом із МОЗ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Червня 2022, 08:00
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Фото: Pexels

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