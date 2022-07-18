Бачу поранення і не знаю, що робити: правила надання домедичної допомоги

Нам усім зараз тяжко, проте трапляються випадки, коли варто зібрати всю волю в кулак та допомогти іншому, хто цього потребує. Як виграти необхідний час для життя пораненого та як йому допомогти, пояснюємо далі.

Передусім ми всі зрозуміли, що у секторі обстрілу дуже мало часу на обдумування ситуації. Тому на медичну допомогу його ще менше.

Важливо пам’ятати, що ви не повинні повністю вилікувати рану за кілька секунд. Потрібно лише зробити усе можливе, щоб поранений дожив до того, як потрапить до рук справжніх медиків, які зможуть зробити усе необхідне.

Зараз також дивляться

Як допомогти в зоні бойових дій

Існує два варіанти, коли може знадобитися ваша допомога. Перше — безпосередньо в секторі обстрілу, друге — в секторі укриття.

У військово-польових умовах медична допомога може здійснюватися в три етапи:

у червоній зоні (надання допомоги під вогнем);

у жовтій зоні (надання допомоги на полі бою чи в зоні укриття);

у зеленій зоні (надання допомоги у мобільно-воєнному госпіталі або іншій медичній установі).

У першому варіанті рятувальник перебуває під вогнем супротивника, що значно обмежує його дії. Переважно у такому разі потрібно використовувати джгут і якнайшвидше перемістити потерпілого у безпечне місце.

Після завершення надання медичної допомоги під обстрілом варто перемістити потерпілого в укриття, тобто в жовту зону. Там уже є трохи більше часу, проте може з’явитися потреба використовувати підручні матеріали, щоб урятувати життя.

У мобільно-польових госпіталях чи звичайних медичних установах від вас необхідно лише перемістити туди потерпілого та повідомити про усі деталі його поранення. Там уже досвідчені лікарі зможуть вирішити, як правильно його рятувати.

Важливо! Поранених слід оперативно переміщати на наступний рівень надання допомоги, оскільки невідомо, скільки у вас є часу.

Як діяти при кровотечі

Якщо ви помітили у когось кровотечу, то насамперед необхідно провести швидку оцінку стану потерпілого. Потім зупинити кровотечу з ран, що загрожують життю, і переміститися в безпечну зону.

Поки ви проводите оцінку стану пораненого, варто тримати з ним вербальний контакт та застосувати правило C-A-B-C! (Критична кровотеча — Дихальні шляхи — Дихання — Циркуляція).

Якщо поранений перебуває при свідомості, запитати у нього, в якому місці він відчуває біль, щоб визначити рівень його свідомості. Наприклад, як тебе звати, яке сьогодні число і де ми перебуваємо.

Якщо поранений не відповідає на питання, потрібно перевірити реагування на біль.

У будь-якому разі необхідно забезпечити безпечне положення потерпілому, поклавши його на бік. Це дозволить крові, слизу і блювотним масам витікати з рота пораненого, не перекриваючи дихальні шляхи, та не дає язику запасти й перекрити доступ повітрю.

У разі надання першої допомоги під час капілярної кровотечі варто лише скористатися спиртовим антисептиком. Щоб допомогти за венозної кровотечі, на рану потрібно накласти асептичну пов’язку і перев’язати.

Для надання першої допомоги за більш тяжких умов потрібно підняти кінцівку і накласти джгут вище місця пошкодження.

Як зупинити кровотечу (загальні правила)

затисни кровотечу руками;

затампонуй рану і тисни;

застосуй турнікет (затягни, закрути, зафіксуй, запиши час).

Причиною смерті в перші секунди після поранення може стати повітряна емболія, тобто потрапляння повітря в вену. Тому найбільш важливо щільно затиснути поранення.

Тканина, притиснута до рани, швидко просочиться кров’ю і стане герметичною для повітря. У критичній ситуації притиснути поранення з венозною кровотечею можна навіть пальцем.

Що робити при пораненні в шию

Насамперед необхідно викликати швидку допомогу, якщо це можливо. Потерпілого варто привести у напівсидяче положення і прикласти холодний компрес або лід до місця кровотечі.

Притиснути пальцем рану на шиї через одяг або просто саму рану. Підкласти під палець бинт. Покласти руку пораненого на своє плече. Накласти джгут через пахвову западину. Зазначати час накладання джгута у цьому випадку не потрібно.

Як допомогти при закритому переломі

Звичайно, за можливості, варто викликати швидку. Проте навіть без неї потрібно забезпечити нерухомість пошкодженої кінцівки.

На місце перелому покладіть що-небудь холодне. Постраждалому можна дати випити гарячий напій або знеболювальний засіб.

Також необхідно накласти шину з будь-яких підручних матеріалів (дошки, лижі, палиці, лозини, парасольки).

Як накласти шину:

Два тверді предмети потрібно прикласти до кінцівки з протилежних сторін поверх одягу і надійно, але не туго. Зафіксувати бинтом або іншими підручними матеріалами (пояс, ремінь, стрічка, мотузок) вище і нижче місця перелому. Якщо під рукою зовсім нічого немає, пошкоджену кінцівку слід прибинтувати до здорової.

Читати на тему Своєчасна допомога на полі бою рятує життя! У Києві проводять медичні курси за зразками НАТО У Києві цивільних та військових вчать надавати медичну допомогу під час бойових дій.

Як допомогти при відкритому переломі

Відкритий перелом більш небезпечний, оскільки існує можливість інфікування. Можна нанести тугу пов’язку при незначній кровотечі.

Якщо кровотеча сильна, то передусім необхідно накласти джгут та позначити час накладання. У разі транспортування потерпілого до медичного пункту протягом більш ніж півтори години, джгут потрібно послабляти на 3–5 хвилин.

Також важливо обробити антисептичним засобом шкіру навколо рани або ж закрити поранення бавовняною тканиною.

Як допомогти при опіках

Постраждалого посадити або покласти. Облити місця опіків великою кількістю води. Проте важливо бути обережними, оскільки в холодний період слід уникнути переохолоджень. Зняти з уражених місць каблучки, годинники, ремінці, взуття, поки ці місця не почали набрякати. Опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу (простирадло, наволочка). Не чіпати те, що прилипло до місця опіку. Важливо! Не змащувати опіки кремами, лосьйонами, оліями або маслами. Не проколювати пухирі.

Окрім того, потрібно провести протишокові заходи, а для боротьби з інфекціями застосувати антибіотики.

Також пораненому потрібно пити велику кількість води (4–5 літрів у перші дві доби після поранення). Для цього можна її давати невеличкими порціями.

Окрім того, варто зберігати спокій та віру в ЗСУ. А також потрібно бути готовими до надзвичайних ситуацій. Читай, як убезпечити себе у разі спрацювання сирен.