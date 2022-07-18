Здоров'я та краса

Бачу поранення і не знаю, що робити: правила надання домедичної допомоги

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Липня 2022, 10:15
Правила надання домедичної допомоги
Фото: Unsplash, Pexels, Telegram

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