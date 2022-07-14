Своєчасна допомога на полі бою рятує життя! У Києві проводять медичні курси за зразками НАТО

У Києві цивільних та військових вчать надавати медичну допомогу під час бойових дій. Щодня курси відвідує сотня людей.

Усе відбувається в умовах, які імітують стресову ситуацію під час бою. Діяти треба швидко і рішуче.

Інструктори проводять заняття за зразками НАТО. Адже у військових конфліктах, у яких беруть участь армії країн-членів альянсу, гине не більш як 3% поранених.

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Усе завдяки своєчасній допомозі. Досвідчені тренери переконують, що така практика рятує і наших бійців на полі бою.

Виявляється, що 99% людей, хто врятувався на полі бою, отримали допомогу цими простими методами одразу, в перші хвилини після поранення, і саме це рятує, — каже викладач Олександр Хижняк.

На курсах вчать алгоритму МАРШ — послідовним крокам надання першої невідкладної допомоги під час військових дій. Це передбачає і зупинення кровотечі, і відновлення дихання, і закриття всіх відкритих ран.

Інструктори кажуть, що здобуті знання будуть корисними й у мирний час. Курси надання допомоги стартували в березні. І за цей час понад 5000 людей вивчили правила, які можуть врятувати їхні життя.

Путін використовує проти України подібну тактику, яку він застосував у Сирії. Там кривава війна йде вже сьомий рік. Волонтери “білі шоломи” із Сирії дали поради, як рятуватись цивільному населенню під час бойових дій.

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