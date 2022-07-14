Своевременная помощь на поле боя спасает жизнь! В Киеве проводят медицинские курсы по образцам НАТО

В Киеве гражданских и военных учат оказывать медицинскую помощь во время боевых действий. Ежедневно курсы посещают сотни людей.

Все происходит в условиях, имитирующих стрессовую ситуацию во время боя. Действовать нужно быстро и решительно.

Инструкторы проводят занятия по образцам НАТО. Ведь в военных конфликтах, в которых участвуют армии стран-членов альянса, погибают не более 3% раненых.

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Все благодаря своевременной помощи. Опытные тренеры утверждают, что такая практика спасает и наших бойцов на поле боя.

Оказывается, что 99% спасшихся на поле боя получили помощь этими простыми методами сразу, в первые минуты после ранения, и именно это спасает, — говорит преподаватель Александр Хижняк.

На курсах учат алгоритм МАРШ — последовательные шаги оказания первой неотложной помощи во время военных действий. Это предполагает и остановку кровотечения, и восстановление дыхания, и закрытие всех открытых ран.

Инструкторы говорят, что полученные знания будут полезны и в мирное время. Курсы оказания помощи стартовали в марте. И за это время более 5000 человек изучили правила, которые могут спасти их жизнь.

Путин использует против Украины подобную тактику, которую он применил в Сирии. Там кровавая война идет уже седьмой год. Волонтеры “белые шлемы” из Сирии дали советы, как спасаться гражданскому населению во время боевых действий.

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