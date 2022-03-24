Как спасаться гражданскому населению — советы по опыту белых шлемов Сирии

Полномасштабная война в Украине с обстрелами жилых домов, больниц, родовых и тысячами невинных жертв длится уже 29 день.

Похожая война в Сирии длится седьмой год. Виновник тысячам несчастий в этих войнах — Россия. Путин применяет против Украины подобную тактику, которую он применил в Сирии.

Местные жители и спасатели были вынуждены адаптироваться к новой реальности жизни.

Гуманитарные волонтеры “белые шлемы”, которые с 2014 спасли уже десятки тысяч жителей, дали советы украинцам из собственного опыта.

Используйте камеры Go-PRO

Камеры Go-PRO – прекрасные помощники в борьбе с российской дезинформацией.

Мы уже успели увидеть, насколько сильно жители привыкли к пропаганде и фейкам российского производства.

Они верят утверждениям “Украина обстреливает сама себя” и что они не нападают на мирных жителей и т.д.

Жертвой российской дезинформации может стать кто угодно.

Поэтому наилучшим противодействием есть прямые доказательства и факты. С помощью камеры Go-PRO можно вести прямую трансляцию с места происшествия.

Не сообщать ООН GPS расположение медицинских учреждений

ООН может заявить, что ей нужна геолокация медицинских учреждений для того, чтобы взять их под свою защиту.

Россия может воспользоваться этим и использовать эту информацию для дальнейших обстрелов больниц.

Поэтому очень важно не разрешать России вмешиваться в распределение гуманитарной помощи или контролировать ее.

В Сирии русские захватчики использовали это, чтобы мордовать людей голодом.

Создать небольшие временные медицинские центры

Вокруг города следует создать небольшие центры помощи для оказания помощи пострадавшим.

Такие пункты помогут разгрузить большие больницы.

Важно держать местонахождение таких больниц в тайне, иначе они тоже будут мишенью для российских захватчиков.

Небольшие штабы для гражданской обороны

У нас уже есть штабы терробороны. Из опыта Сирии, нельзя устраивать постоянные штабы, потому что они и постоянные группировки становятся мишенью для обстрелов.

Поэтому следует разбиваться на небольшие группки и менять места дислокации.

Понимание тактики спасает жизнь

Агрессор применяет тактику двойного приступа. После нанесенного удара ждет прибытия спасателей, а затем атакует снова.

После волны первой волны у человека есть максимум семь – десять минут, чтобы перегруппироваться. Важно использовать их с умом.

Используйте рации

Российская техника может портить мобильную и интернет-связь. Кроме того, такие сообщения или разговоры могут быть перехвачены.

Поэтому белые шлемы считают целесообразным пользоваться рацией ближнего действия.

Рация – лучшая система предупреждения и работает лучше, чем радары и сирены. А ведь отслеживают наличие вражеской техники члены команды.

Как сейчас работают спасатели на Украине, читайте в нашем материале.