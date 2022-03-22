Под пулями и в огне: как спасают людей во время войны в Украине

Каждый день от обстрелов украинских домов и построек сотни людей оказываются под завалами и в огне.

Спасатели, чтобы помочь другим, рискуют своей жизнью.

Россия не прекращает совершать военные преступления, обстрелы продолжаются даже во время Службы спасения.

Обожженные, уставшие, но не покоренные

О спасателях говорят, что они не боятся огня, но сотрудник ГСЧС из Киева это отрицает, поскольку страх присутствует у всех, но на него нет времени.

У нас есть 40 секунд, чтобы собраться, около десятка минут, чтобы добраться до места происшествия, а дальше время уходит на вес золота.

Спасают не только людей, но и животных. В Службе спасения никого не оставляют, потому что считают, что ответственны за всё живое.

Доставали даже черепаху из разбитого аквариума.

Рабочий день длится почти месяц, начался он в 5 утра 24 февраля, с тех пор команда не была дома.

Милая, я собираюсь, ты же понимаешь, я должна быть на работе.

Теперь личный состав живет в подразделении, хоть и не всем хватает места в караульной части, ребята спят на раскладных кроватях там, где их удается поставить.

Семья начальника караула Владимира Ковальчука, три дня назад уехала из Киева, на этом настоял мужчина, ведь хочет, чтобы его семья была в безопасности.

Родные звонят ему несколько раз в день, что поддерживает. Так же и родные других ребят, собратьев Владимира.

Однако долго поговорить не удается, разговор постоянно прерывает тревога.

Спасатели, выполняя свою работу, отдают жизнь. За время войны скончались уже 21 спасатели и 47 были ранены.

Сотни людей потеряли жилье из-за “Путинского мира”. Мы разобрались, что нужно сделать для возмещения ущерба, если ваш дом разрушен.