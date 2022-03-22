Из-за “путинского мира” потерял жилье? Мы расскажем, что делать для возмещения ущерба

Путинские “освободители” продолжают цинично уничтожать украинские города, испепелять жилые кварталы. С начала полномасштабной войны уже миллионы украинцев остались без крыши над головой, автомобилей и годами нажитого имущества.

Только в Мариуполе за время полномасштабного вторжения уничтожено более 1600 жилых домов, а в Харькове разрушено более 600. В Киеве полностью разбомблены и уже непригодны для жизни 36 многоэтажек, полсотни — повреждены ударной волной.

Президент Украины анонсировал комплексную программу помощи людям, которые из-за агрессии России потеряли свое имущество. А юристы призывают потерпевших фиксировать все причиненные убытки, чтобы потом претендовать на возмещение.

Фиксировать разрушение

Юристы советуют владельцам уничтоженных домов обуздать панику и стресс и подробно пофотографировать и снять на видео разрушения, отразив как можно более точно геолокацию дома на фотографиях.

Затем сообщить полиции и ГСЧС, они зафиксируют факты разрушений в своих базах.

Потом обратиться в соответствующую райгосадминистрацию с заявлением о составлении акта обследования жилья. Или же попробуй составить акт разрушения самостоятельно с соседями.

Это советует сделать на своей странице в Facebook депутат Киевского городского совета Ксения Семенова.

Такой же алгоритм, если в результате обстрелов пострадало ваше авто. На страховые выплаты сейчас рассчитывать не стоит. Ущерб, нанесенный боевыми действиями, страховщики не покрывают.

Эксперты советуют в тревожном чемодане, кроме личных документов, держать еще и документы о праве собственности на имущество, техпаспорт на авто, если есть ценная бытовая техника — чеки на нее.

Что делать с доказательствами

Следует написать заявление о преступлении в правоохранительные органы с предоставлением вышеперечисленных доказательств разрушения имущества и обязательно получить выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Собранные материалы позже также загрузить на сайт https://damaged.in.ua. Это ресурс, собирающий доказательства преступлений РФ для дальнейшего возмещения.

Премьер-министр Украины анонсировал начало сбора информации о поврежденном и разрушенном жилье из-за войны.

Украинцы, оставшиеся без жилья из-за действий оккупантов, смогут подать заявку на возмещение через Дію уже через неделю.

Из-за сильных боевых действий в некоторых регионах людям пришлось покинуть свои дома и уехать в безопасное место. В это время очень важно продолжать получать деньги, чтобы было за что жить. Ранее мы рассказывали, как получить пенсию и другие выплаты во время войны.