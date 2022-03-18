Как и где получить пенсию и другие выплаты во время войны? В частности, для тех, кто был вынужден переехать

Если из-за войны вам пришлось сменить место жительства, вы все равно можете получить пенсию удобным для вас способом.

По вашему выбору пенсию или другую денежную помощь выплачивает Укрпочта или уполномоченный банк.

Если вы находитесь по месту жительства

У вас есть два варианта получить средства

Ожидайте доставку на дом

Получите в ближайшем открытом почтовом отделении

Если вы изменили местонахождение

Вы можете выбрать денежный перевод через АО Ощадбанк без открытия банковского счета

без открытия банковского счета Укрпочта может перевести средства на другое отделение, рядом с которым вы находитесь

Как выбрать способ получения средств

Сообщите в органы Пенсионного фонда (или социальной защиты) об удобном для вас способе. Сделать это можно в вашем электронном кабинете, по телефону или лично.

Если вы выбираете перевод на другое почтовое отделение, сообщить можно также по телефону Укрпочты.

Какую информацию придется предоставить

ФИО получателя выплаты

Паспортные данные

Предыдущее место жительства

Временное место жительства

Номер телефона

Способ получения выплаты

Если вы не можете определиться с местом получения, вы можете забрать средства в любом автоматизированном отделении Укрпочты.

Для этого необходимо уведомить оператора отделения. Денежные средства по адресу проживания выплачиваются в течение нескольких дней.

Если выплачивает уполномоченный банк

Выплата производится путем зачисления средств на текущий счет получателя пенсии или другой денежной выплаты, открытый в уполномоченном банке.

В случае если ваш банк не сможет выполнять свои функции, деньги будут переведены в АО Ощадбанк без открытия счета. Об этом вас дополнительно уведомят органы социальной защиты или Пенсионного фонда Украины.

Для получения средств в отделении АО Ощадбанк необходимо предоставить паспорт и справку о присвоении ИНН.

Напомним, ранее мы рассказывали, как начать собственное дело и получить поддержку от государства.