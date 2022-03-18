Как и где получить пенсию и другие выплаты во время войны? В частности, для тех, кто был вынужден переехать

Если из-за войны вам пришлось сменить место жительства, вы все равно можете получить пенсию удобным для вас способом.
По вашему выбору пенсию или другую денежную помощь выплачивает Укрпочта или уполномоченный банк.
У вас есть два варианта получить средства
Сообщите в органы Пенсионного фонда (или социальной защиты) об удобном для вас способе. Сделать это можно в вашем электронном кабинете, по телефону или лично.
Если вы выбираете перевод на другое почтовое отделение, сообщить можно также по телефону Укрпочты.
Если вы не можете определиться с местом получения, вы можете забрать средства в любом автоматизированном отделении Укрпочты.
Для этого необходимо уведомить оператора отделения. Денежные средства по адресу проживания выплачиваются в течение нескольких дней.
Выплата производится путем зачисления средств на текущий счет получателя пенсии или другой денежной выплаты, открытый в уполномоченном банке.
В случае если ваш банк не сможет выполнять свои функции, деньги будут переведены в АО Ощадбанк без открытия счета. Об этом вас дополнительно уведомят органы социальной защиты или Пенсионного фонда Украины.
Для получения средств в отделении АО Ощадбанк необходимо предоставить паспорт и справку о присвоении ИНН.
Напомним, ранее мы рассказывали, как начать собственное дело и получить поддержку от государства.