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Когда День предпринимателя 2026 в Украине: дата и поздравления для близких

Виктория Мельник, журналист сайта 06 сентября 2026, 10:00 2 мин.
День предпринимателя 2026: как поздравит
Фото Pexels

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