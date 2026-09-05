День города Сумы 2026: когда город отмечает свой праздник

В Сумах вышла некоторая путаница с определением Дня города — все из-за перемещения даты, связанное с просоветскими нарративами прошлых времен. Когда же на самом деле отмечают День города Сумы и будут ли праздновать в этом году — разбираемся в материале.

Когда День города Сумы

До 2003 года празднование Дня города Сумы приходилось на 26 июня — дата связана с первыми письменными упоминаниями об основании Сум в 1655 году.

Историки ссылаются на челобитную атамана Герасима Кондратьева, который обращался к московскому царю Алексею Михайловичу с просьбой разрешить казакам поселиться и создать Сумин городок, и получил согласие.

В 2003 году, когда Сумскую область возглавлял соратник Януковича Владимир Щербань, дату праздника перенесли на 2 сентября — день, когда советские войска вытеснили немцев из Сум в 1943 году.

Это решение было чисто идеологическим, ведь нужно было лелеять культ победы в “Великой Отечественной войне”.

В 2012 году избрали и закрепили в уставе города компромиссную дату: первая суббота сентября. В 2025 году это 6 сентября.

Будто бы отказались от идеологически навязанного 2 сентября, но фактически оставили празднование в том же временном промежутке.

Из-за таких изменений даты часть горожан продолжает ошибочно считать праздничным 2 сентября. Так было и в 2024 году, когда сумчане официально отмечали День города 7 сентября, но в соцсетях активно поздравляли друг друга уже 2-го.

В проекте нового устава, обнародованном 14 июня 2024, городские власти предлагали выбрать датой Дня города 25 июня — то есть вернуться к событию, связанному с основанием Сум.

Однако решение о принятии нового устава в прошлом году так и не было принято.

Итак, до сих пор существует неопределенность с датой Дня города Сумы: официально — это первая суббота сентября, исторически — 25 июня.

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