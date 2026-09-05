Стиль жизни Праздники

День города Сумы 2026: когда город отмечает свой праздник

Ольга Петухова, редактор сайта 05 сентября 2026, 11:00 2 мин.
день города сумы
Фото Instagram

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