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Рош Га-шана — что это за праздник и почему именно в Украину приезжают хасиды

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 12 августа 2026, 13:15 3 мин.
рош га шана 2026
Рош га-Шана Фото Unsplash

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