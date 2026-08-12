Обстрел Украины: сгорел Эпицентр в Запорожье, в Одессе и Херсоне повреждены дома

Эта ночь для многих украинских городов снова стала бессонной. Российские террористы устроили массированный террор, целясь в жилые дома, торговые центры и критическую инфраструктуру.

Самая тяжелая ситуация в Херсоне, где атака унесла жизни людей, и в Запорожье, где под ударом оказался гражданский объект в спальном районе.

Херсон: ночная атака Шахедов привела к трагедии

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что около 01:40 враг направил ударные дроны типа Shahed на Центральный район Херсона.

— Около 01:40 российские террористы атаковали ударными беспилотниками типа Шахед Центральный район Херсона. В результате попаданий погибли два человека. Их личности в настоящее время устанавливают соответствующие службы. Мои искренние соболезнования родным и близким убитых, — отметил чиновник.

Еще двое горожан получили ранения. В больницу госпитализировали 46-летнего мужчину. У него диагностировали взрывную травму и ожоги 60% поверхности головы, туловища, конечностей и лица. 60-летняя женщина получила контузию и взрывную травму, ей оказали помощь на месте.

Запорожье: удар по торговому центру и частному сектору

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о серьезных последствиях вражеских прилетов по городу. На этот раз враг выбрал целью торговый центр в одном из спальных районов. На месте возник сильный пожар, кадры изнутри здания шокируют — от витрин и товаров почти ничего не осталось.

Кроме того, пострадал частный сектор. В одном из домов взрывной волной выбило окна, повреждены забор и ворота. К счастью, по предварительной информации, в Запорожье обошлось без жертв.

Одесса: пожар в многоэтажке и утренние обстрелы

По данным ГСЧС, в Одессе дрон попал в жилую многоэтажку (огонь охватил квартиру на пятом этаже). Спасатели (36 человек личного состава и 9 единиц техники) оперативно ликвидировали возгорание. Психологи ГСЧС на месте оказывали поддержку жителям, находившимся в состоянии шока.

Уже утром город снова содрогнулся от взрывов — повреждена инфраструктура. Коммунальные службы оперативно вышли на объекты, чтобы убрать территорию и закрыть оконные проемы.

Удар по энергетике на Полтавщине

В Миргородском районе зафиксировано попадание вражеского БпЛА по территории одного из промышленных предприятий. Компания ДТЭК Нафтогаз подтвердила, что под ударом оказалась энергетическая инфраструктура.

В настоящее время работа объекта газодобычи на Полтавщине остановлена. Пожар был ликвидирован, несмотря на угрозу повторного удара. Пострадавших нет.

Днепропетровщина: 20 атак за ночь и утро

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отчитывается о чрезвычайной интенсивности обстрелов. Под огнем оказались четыре района:

Никопольщина: враг бил по больнице, магазину, культурно-спортивному комплексу и многоквартирным домам. Пострадал 57-летний мужчина.

Днепровский и Синельниковский районы: возникли пожары в частных домах.

Криворожье: в Зеленодольской общине поврежден частный дом.

Украинские службы продолжают работать на местах прилетов. Несмотря на сложную ночь, службы в пострадавших городах уже с самого утра начали восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть жизнь в нормальное русло.

Главное фото: Александр Прокудин.

Напомним, вчера РФ атаковала Украину ракетами Циркон, KN-23 и Шахедами.

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