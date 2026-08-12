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Обстрел Украины: сгорел Эпицентр в Запорожье, в Одессе и Херсоне повреждены дома

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 августа 2026, 10:30 3 мин.
Массированная атака 12 августа: Россия ударила по торговым центрам, многоэтажкам и газодобыче

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