РФ атаковала Украину Цирконами, KN-23 и Шахедами: есть погибшие и десятки раненых

Этой ночью Россия устроила настоящий баллистический ад. Во время очередного обстрела Украины 11 августа враг применил не только дроны, но и дефицитные ракеты Циркон, а также северокорейские KN-23. Основной удар приняли на себе столица и Запорожье. К сожалению, есть погибшие, среди которых — дети.

Взрывы в Киеве: баллистическая атака на детскую больницу

Для жителей столицы ночь была крайне напряженной. Взрывы в Киеве сегодня прогремели внезапно из-за использования врагом сверхскоростной баллистики. Обстрел Киева сегодня стал темой номер один.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия Москвы свидетельствуют о подготовке к эскалации, а не к миру.

— В Киеве ракетным ударом повредили здание инфекционной больницы, предприятия. Фактически ежедневно продолжается террор дронами в наших прифронтовых общинах. В Херсоне и Харькове ночью были попадания по подстанциям, есть отключения. Все службы работают, чтобы вернуть свет семьям. Также били по Донетчине, Днепропетровщине, Николаевщине. Кроме ракет, применили по Украине более 120 дронов, и большинство из них – реактивные Шахеды, — отметил глава государства.

Особенно тяжелой ситуация остается на Юге страны. Владимир Зеленский сообщил о критических последствиях в Запорожье, где спасатели до сих пор разбирают завалы.

— Этой ночью продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара в Запорожье. По городу были удары северокорейской баллистикой, Цирконами и КАБами. К сожалению, по состоянию на сейчас известно о шести погибших и девятнадцати раненых в городе. Мои соболезнования родным и близким, — заявил Зеленский.

Мэр города Виталий Кличко оперативно предупредил об опасности:

— Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях! — написал он в соцсетях.

Вскоре появилась информация о первых пострадавших. Как сообщили в МВД Украины, обстрел Киева привел к повреждению объекта, который должен быть неприкосновенным:

— В Шевченковском районе произошло попадание на территории детской больницы — повреждено здание и газовая труба. Дети и медики находились в укрытии.

Также в городе зафиксирован пожар на складе. В Киеве взрывы не прошли бесследно: полиция добавляет, что в результате обстрела пострадал 28-летний мужчина, который был госпитализирован.

Трагедия в регионах: погибшие дети и разрушенные дома

Пока в столице разбирали завали, на Днепропетровщине разыгралась настоящая трагедия. Глава полиции области Александр Ганджа привел шокирующие данные:

— Три человека погибли. Пятеро получили ранения. Среди погибших и пострадавших — дети. Более 20 раз враг атакувал 5 районов беспилотниками и артиллерией.

В частности, на Криворожье погиб 15-летний парень, а на Синельниковщине ранение получила 7-летняя девочка.

Не менее ужасные новости пришли из Запорожья:

— Шесть человек погибли, 19 — ранены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье. Россияне нанесли массированно-комбинированный удар ракетами и управляемыми авиабомбами.

В Николаеве из-за атаки дронов существенно повреждены частные дома, а 75-летняя женщина оказалась в состоянии сильного стресса.

Воздушные силы ВСУ предоставили детальную статистику отражения атаки. Враг действовал подло, используя дроны-имитаторы и реактивные версии беспилотников.

По данным Воздушных сил, в ночь на 11 августа (с 18:00 10 августа) противник атаковал Запорожье и Киев противокорабельными ракетами Циркон, баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, а также атаковал Украину 120 ударными БпЛА типа Shahed (большинство из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия.

Статистика на 09:00:

98 вражеских БпЛА было сбито или подавлено средствами РЭБ;

фиксируются попадания средств воздушного нападения противника на 21 локации (преимущественно промышленные и гражданские объекты);

падение обломков зафиксировано на 5 локациях .

Несмотря на сложность атаки, украинские защитники неба продолжают работать сверх своих возможностей.

Головне фото: полиция Киева.

Ранее Сергей Бескрестнов (Флеш) отметил, что помочь Украине защититься от баллистики РФ может только международное сообщество.

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