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РФ атаковала Украину Цирконами, KN-23 и Шахедами: есть погибшие и десятки раненых

Юлия Хоменко, редактор сайта 11 августа 2026, 10:30 4 мин.
Обстрел Украины 11 августа: ПВО сбила 98 дронов

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