Фантомас возвращается на большие экраны: дата выхода нового фильма

Всемирно известный гений-преступник Фантомас возвращается на большие экраны спустя десятки лет после предыдущих экранизаций. Дата выхода фильма Фантомас: Новый мир предварительно запланирована на 10 февраля 2027 года.

Читай, что известно об этой экранизации — в нашем материале.

Фантомас 2027: дата выхода

Французский исторический триллер Фантомас: Новый мир (Fantômas: Le Nouveau Monde) ожидается на больших экранах с 10 февраля 2027 года. Срежиссировал новый фильм о французском антигерое Фредерик Теллье (среди его работ: Аббат Пьер: Жизнь в борьбе, Голиаф и Спасти или погибнуть).

Это будет новая экранизация известной истории о злодее Фантомасе, авторами которой являются писатели Марсель Аллен и Пьер Сувестр. Серия романов о неуловимом преступнике имела настоящий успех и была неоднократно экранизирована французскими и американскими режиссерами.

Наиболее известна комедийная трилогия 1960-х годов режиссера Андре Юнебеля, которая была в основном пародией, а не точным подражанием литературному первоисточнику. Теперь создатели Фантомаса: Новый мир обещают мрачное, нуарное зрелище, в котором гениальный злодей погрузит Париж во мрак.

Фантомас 2027: трейлер и сюжет

В сети обнародовали первый тизер фильма, в котором главный персонаж, стоя на Эйфелевой башне, смотрит на Париж в огне. В этот момент объявляется речь о разрушении старого строя, революции и приходе нового мира.

Детали сюжета новой экранизации еще не совсем известны, однако из обнародованного синопсиса мы узнаем, что головокружительные события будут происходить в Париже в 1914 году, накануне Первой мировой войны.

Так, во французской столице произошел ряд ужасных убийств, все места преступлений подписаны лаконичной буквой F. Общество напугано и не знает, что думать, журналисты начинают раскапывать детали преступлений, а инспектор Жюв спешит остановить аморального врага всего Парижа. Эта упорная борьба развернется накануне масштабного хаоса, в который скоро погрузится не только Франция, но и вся Европа.

Актерский состав фильма Фантомас 2027

Во французской киноленте о неуловимом воре главные роли исполнили актеры Гийом Кане, Ромен Дюри, Ана Жирадо и Луи Перес.

Ожидается, что фильм Фредерика Теллье станет масштабной и атмосферной экранизацией французской классики, похожей на Графа Монте-Кристо и Трех мушкетеров.

Раньше мы писали о городах-звездах: какие локации чаще всего сияют на большом экране.

Фото: скриншот из тизера Фантомас: Новый мир

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